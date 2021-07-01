今天在大聯盟場上釀酒人以15：7戰勝小熊，這場比賽對釀酒人來說得來不易，因為在比賽首局他們就以0：7落後，但他們卻在剩下的局數中迅速追分，不但追平比數還一口氣拿下15分，順利在系列賽橫掃小熊，也收下近期8連勝。根據《Stats》報導指出，今天是自1901年棒球史上首次，出現兩隊在前4局都曾領先對手至少7分局面。

今天小熊在首局就展現驚人炮火，拜耶茲(Javier Báez)、馬里斯尼克(Jake Marisnick)、索加(Eric Sogard)、韋斯頓(Patrick Wisdom)接連貢獻打點和安打，加上對方投手出現暴投，小熊一口氣灌進7分，為比賽拉出好彩頭，不過他們可能沒想到今天的結果會是輸球告終。

Luis Urias - Milwaukee Brewers (10) pic.twitter.com/dohu3PWCc6 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 30 2021

1局下半釀酒人皮特森(Jace Peterson)在滿壘時選到保送擠回1分。接著第2局釀酒人開始絕地大反攻，單局灌進5分，L.烏力亞斯(Luis Urias)擊出2分炮，加上泰勒(Tyrone Taylor)和日浦克斯坦(Keston Hiura)接連貢獻打點，此局結束已經追到6：7了，小熊才開心不到1局就被迎頭趕上。

接著全場都看釀酒人上演逆襲秀，第4局他們再來一波大的，單局狂灌8分，尤其是亞當斯(Willy Adames)貢獻一發滿貫全壘打，比數反倒成14：7領先。接著第6局L.烏力亞斯擊出個人本場第二轟，是一發陽春炮，讓釀酒人擴大比分來到15：7，最後就以此比數贏球，上演不可能的任務，以0：7落後連追15分獲勝。

GRAND SLAM WILLY ADAMES YOU DO NOT WANT TO COME TO MILWAUKEE pic.twitter.com/Pd26BJXTlJ — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) June 30 2021

今天釀酒人先發投手艾希比(Aaron Ashby)可能沒想到自己能逃過敗投，因為他今天只投0.2局就狂失了7分黯然退場，雖然最後勝投不是他，但能逃過敗戰真的多虧隊友火力大爆發，而勝投最後由理查茲(Trevor Richards)拿下。打擊方面表現最好的是L.烏力亞斯，他5打數4安打貢獻4分打點，另外亞當斯3打數1安打貢獻4分打點，兩人就合力打下8分打點。