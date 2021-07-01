台南芒果受疫情影響滯銷，農委會昨日宣布加工收購補助加碼，而且中小果收購無上限，今日台南芒果主要產區農會多元再利用收購啟動，光是官田區農會一上午就收了近8公噸。

官田區農會總幹事林定億表示，往年農會都在84快速道路渡仔頭橋下收購芒果，因此也通知農友今日到此交貨，一早8時30分就有農民載著芒果前來，由於官田區芒果產量大，收購芒果種類不限，一上午收購量近8噸。

玉井區農會今日收購次級品的量也不少，約有5公噸，已經逼近正常芒果收購量6.5公噸，玉井區農會總幹事莊文洲預估，經過宣傳，明日到貨量會更多。南化農會則因芒果外銷、宅配、拍賣通路持續出貨，次級品交貨量約有3公噸，南化農會總幹事溫進添說，對農友有利的事農會都會盡量去做，希望能去化次級品，拉抬價格。

楠西區農會、左鎮區農會今日同樣啟動收購，左鎮區農會請農事小組長通知農友前往交貨，收購量約2公噸，楠西區粗估也有上萬公噸。大內區農會則是預計下星期一開始收購，並會請各產銷班廣為通知農友。