高市針對被匡列居家隔離的民眾入住防疫旅館，入住標準房型不用出錢。（高市府提供）

高雄市鳳山某大樓爆發群聚，上百人強制被安排入住防疫旅館惹議，尤其不少民眾抱怨扣除1500元補助外，還得自行負擔房費。對此，高雄市長陳其邁今（1）日在防疫記者會上宣布，住宿費市府全包了，但指的是標準房型，其餘豪華房型、另外叫餐等費用不在範圍內，這也是開創全國先例。

不少民眾反映，一次要付清14天防疫旅館房費，實在吃不消，多位民代也認為市府該有guts概括承受。對此，陳其邁表示，經過檢討後，已將程序簡化，以後如果要住防疫旅館，就直接入住，只要辦好入住手續，其他都由高雄市政府出，也不用再先繳住宿費用。

不過，他所指的部分是「標準房」，其餘要住豪華房或叫外送餐點，這消費金額當然就要自付。另外，針對經濟弱勢者直接跟當時處理的衛生局人員說明，也有免費檢疫所。

觀光局長周玲妏局長指出，防疫旅館依照各類型旅館設施及房間大小，制定收費標準自新台幣1500至2000元不等；且若因疫調匡列居家隔離者，市府整合中央及觀光局補助資源，先行代墊住宿費，入住防疫旅館時無需先繳住宿費用，解隔時只需繳付個人額外消費金額。針對經濟弱勢者，也可安排免費入住澄清會館。

針對鳳山大樓部分住戶已繳錢，周玲妏回應，這次鳳山匡列疫調的市民在兵荒馬亂之際入住防疫旅館，身上沒有帶這麼多現金，但一般旅館都會先收費，目前151間房，有69房已經繳費了，還有82房沒繳費，針對已繳費者會逐一的聯繫退還款項，還沒繳的就不用繳，觀光局來代墊。