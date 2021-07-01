日勝生(2547)與100%持有的子公司集順生活獲選為臺中捷運綠線「南屯站」基地土地開發案最優申請人。日勝生指出，將以「南屯之肺、森境薈萃」概念開發南屯站基地，預計興建地下5層、地上27層的地標型綠建築，為臺中綠捷打造系列優質聯開社區。

台中南屯站開發基地總面積約771坪，位於臺中市南屯區文心路一段與五權西路二段雙軸線交會處，為捷運系統用地，建蔽率70％、容積率500％。鄰近具藝文綠廊雅名的文心森林公園、豐樂雕塑公園綠地與文心黃昏市場，加上近國道1號五權交流道，兼具捷運、公路便利與住商機能。

日勝生指出，臺中房市受惠台商資金回流、各整體開發區陸續完成、重大建設逐步到位，加上黃金科技廊道帶動人口紅利等優勢，自105年迄今，臺中房價持續向上成長近5年，109年更成為全臺第二高交易最熱絡之城市。臺中捷運綠線通車後，南北串聯交通便利，近期房價指數續創新高，令臺中自住房市充滿爆發力，日勝生看好未來臺中房市發展。