本土疫情嚴峻，疫苗短缺及出現施打亂象，讓民進黨飽受批評。輿情民調統計網站「聲量看政治」根據《GoogleSERP》分析，6月份民進黨的聲量從42.97%雖下滑至39.157%，仍居第一；國民黨聲量則從34.42%微幅上升至35.25%，居第二；另外，新黨2.95%、時代力量2.9%，則讓網友震驚說，「時力還輸新黨，慘。」

臉書粉專「聲量看政治」1日貼文表示，根據Google SERP分析台灣六大政黨聲量，6月份(30天)的聲量民進黨42.97%、國民黨34.42%、民眾黨10.76%，其他依次為，台灣基進6%、新黨2.95%、時代力量2.9%。

該粉專指出，Google SERP也分析六大政黨近15天的聲量，民進黨為42.38%、國民黨34.68%、民眾黨10.34%、台灣基進6.35%、新黨3.55%、時代力量2.70%。近8天(一周)的聲量：民進黨39.15%、國民黨35.25%、民眾黨11.40%、台灣基進7.35%、新黨3.70%、時代力量3.15%。

另外，比照六大政黨近一周比上一個月的聲量，民進黨降3.82%；國民黨升0.83%；民眾黨升0.64%；台灣基進升1.35%；新黨升0.75%；時代力量升0.25%。

網友回應說，「民進黨是執政黨，聲量最高是合理的。這個數據代表的是時代力量的泡沫化。」、「時力還輸新黨，慘。」、「時代力量也太低了吧。」、「時力沒有醫療的專業人材，在疫情的議題受重視時就被邊緣化。經濟熱絡的時候時力還可以罵房價打政府吸粉，目前房市被疫情拖累，時力根本就沒得炒房價太高的議題。」、「時代那些支持者很多都被民眾黨吸引走，自己靠它們太近又無法走出自己的路線。」