方文琳日前自彈自唱直播，為醫護人員打氣。（摘自臉書）

新冠肺炎疫情持續嚴峻，三級警戒目前延至本月12日，這段期間不少藝人都發揮自己的力量盡一份心力，方文琳也因擔心許多商家撐不下去，連日來在臉書粉專無酬替商家推薦好物，竟引來酸民質疑「妳這麼有錢有閒，怎麼不跟賈永婕一樣？」她有感而發回文闡述心聲，除了幽默自嘲「我真的很閒」，坦言1年半以來僅有6場舞台劇收入，所以真的不是很有錢，期望非常時期可以多點溫暖、少點酸言酸語。

方文琳提到，她的臉書不論是分享工作、生活與心情，都是本著與粉絲搏感情的態度在經營，所以她很少接業配文，希望別太走商業化，「甚至有的好物推薦是自己真心喜歡好用，也不拿錢」，但這陣子因為疫情關係，很多商家都快支撐不了，「朋友餐廳寄來、或者有緣收到的就幫忙分享，讓宅在家的我們，還可以吃到不一樣的美食。」

她說，這一陣子許多藝人應該都會接收到「賈永婕做了這些你做了什麼？」也有人留言「妳這麼有錢有閒怎麼不跟賈永婕一樣」，「哈～我真的很閒，因為從去年到現在（1年半）也只演出六場舞台劇的收入，原訂今年滿檔的拍戲工作全部停擺或者可能就沒了！所以我不是很有錢，但每個人付出或者做善事的方式不同好嗎！在這非常時期看著新聞一家一家飯店、餐廳倒閉收起，很多改變營運方式就是研發冷凍食品宅配到家。也很謝謝廠商讓我有口福可以享用美食，所以能夠免費發文幫他們是我目前能夠做的。在這非常時期讓我們多點溫暖、少點酸言酸語。」

「抗疫女神」賈永婕知情後，除了在新聞貼文下方留言並在粉絲團轉發新聞寫道：「文琳姐你是我的偶像，飛鷹時期我就在追你了，愛你！」也呼籲「大家冷靜一點，我們彼此互相尊重、關心，我們越團結力量越大，這樣病毒才會怕，嚇死病毒吧！」方文也開心留言：「女神，嚇到我了！！這一陣子看妳付出真的是非常感謝與讚嘆妳的精神。真的還好有妳的號召，許多前線醫護人員或者確診者才能得到真正的幫助，謝謝妳也愛妳」，暖心的留言互動，讓許多網友都直呼「兩位都是我的女神」，也安慰方文琳毋需理會那些無聊透頂的酸民。