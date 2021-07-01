苓雅分局員警巡邏時，竟在一處巷弄裡看見散落滿地的千鈔。（苓雅分局提供）

員警耗時2周，猶如大海撈針般一一比對監視器畫面，最終找到了這位迷糊的失主，通知她前來領回遺失的4萬5千元。（苓雅分局提供）

太幸運啦！高雄市政府警察局苓雅分局福德二路派出所員警日前巡邏時驚見一處巷弄有千元紙鈔滿天飛，總金額達4萬5千元，警方歷經半個月比對監視器後，終於尋得失主，原來是一名女豬肉販收攤後，把營收隨手塞口袋後不幸飛走，甚至失主接到警方電話時，還一度詢問「該不會是詐騙集團吧？」所幸最後順利取回遺失物，失主也頻向警方致謝。

日前於高雄市苓雅區正言路巷弄內，福德二路派出所兩名巡邏員警驚見大量紙鈔滿天飛，原以為是民眾惡作劇撒玩具鈔，擔心影響用路人安全，便細心將一張張千元大鈔沿路拾取，卻發現每張竟都是貨真價實的「新台幣」！

45張小朋友在巷子飛！員警苦找失主2周

員警返回派出所後，立即將該筆新台幣4萬5千元登入警政系統上網招領，擔心失主非常焦急，也即刻著手調閱監視器查看有無民眾掉落該筆款項，本認為當日就可尋獲遺失該筆款項失主，可惜拾獲鈔票於6月12日依規定陳送苓雅分局並於網路公告兩週，仍遲遲無人前來領回，但就在今（1）日，經警方鍥而不捨，調閱監視器交叉比對下，終於找到失主前來將鉅款領回!

福德路派出所員警自拾獲現金當日起，就已沿途積極查訪附近住戶，並調閱周邊沿線所有監視器畫面，想儘快找到失主將該筆款項發還，但因為監視器角度、良率、甚至因時間關係遭覆蓋在各方面都踢鐵板，只見日子一天天過去，歷經所內多位員警調閱周遭總計一百多支監視器、鍥而不捨歷時兩週交叉比對及查訪附近許多居民後，終於確認該名失主特徵，隨即通知失主前來派出所認領。

經福德路派出所員警通知後，蔡姓婦人於今日上午收攤後，立即趕赴派出所認領該筆拾得物，蔡姓婦人依照遺失物認領程序，於警方在一旁逐張千元大鈔清點下，蔡姓婦人喃喃自語「…42、43、44、45張，對，一張也沒少，金額正確！」清點確認無訛後，警方依規定辦理發還手續讓其領回。

警方指出，蔡姓婦人稱平日在市場擺攤賣豬肉，而該筆款項為當天辛苦販賣豬肉所得，那天她收攤後急忙趕去補貨，就將上午賺的錢放在右後口袋，不料在騎乘機車時因震動而不慎掉落，等回家後發現該筆款項不見，也很懊惱自己將錢遺失，有沿線返回現場尋找，也詢問了附近鄰居，可都沒有結果，也有好心鄰居請婦人至派出所報案，卻又擔心被家裡人知道，會挨一頓痛罵，所以才一直沒有找警方尋求幫助。

警方指出，蔡姓婦人在接到警方主動通知的來電，還驚訝的問：「我該不會是遇到詐騙集團吧！」，事後蔡婦也高興地說：「還好是警察撿到，不然辛苦所賺的錢就被別人拿走了，終於可以回去跟家人好好交代，晚上終於可以好好睡覺了！」。

員警也一再提醒蔡姓婦人下次要將身邊的財物記得要放置妥當，婦人也對於福德二路派出所員警鍥而不捨積極認真的態度，頻頻鞠躬道謝表示：「轄區有這麼用心的員警們真的很安心!」