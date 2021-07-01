兆豐金控旗下兆豐投信新董座陳佩君今日正式走馬上任，對於未來將推動的工作重點，陳佩君表示，在目前金融科技的發展下，希望兆豐投信逐步朝向數位轉型來邁進，尤其是如何有效利用金融科技擴大兆豐投信的通路及公司的效能，將成為她今後努力的目標及方向。

兆豐金控旗下兩大子公司兆豐證券、兆豐投信董事長都叫陳佩君，這種金控集團旗下有二家子公司董座都同名同姓的情況，大概業界絕無僅有，4年多前兩位陳佩君的人事案發布時，這個巧合在兆豐金內部及業界還掀起一陣驚嘆。

事實上，兩位陳佩君都有財務投資的專長。其中，今日接任兆豐投信董座的陳佩名，其實十多年前即任職兆豐銀行前身交通銀行投資處，其後轉赴國發基金，擔任稽核組長10餘年，對於國發基金所有轉投資事業，包括半導體、金融、生技及傳產等各種產業的決策營運過程十分嫻熟。

6字頭的陳佩君，現年不到50歲，雖然是兆豐金歷來最年輕的子公司董事長，但處事幹練，包括在2016年陳佩君接任兆豐資產總經理後，不但將華濟醫院這筆荒廢多年的不良債權高價賣出，更帶領兆豐資產轉型承做都更危老墊款業務，將墊款餘額衝上157億，高居同業之冠，之後兆豐資產的信評調升，陳佩君也是重要的靈魂人物 。

據了解，也因此兆豐金董座張兆順認為陳佩君同時具備投資專業、經營能力及對各產業的洞察力，所以安排陳佩君轉升兆豐投信董事長，為兆豐金控帶動更多的子公司獲利引擎。陳佩君對市場亦觀察，目前投信業非常競爭，必須加快腳步才能迎頭趕上，尤其當下股市行情很好，客戶對基金的績效有更大的期待，這也是未來兆豐投信要努力之處。