為彌補虧損，三洋紡(1472)1日股東會通過，為改善財務結構，辦理減資6.1億元，減資比率為70.9619%，即，每仟股換發290.381股。減資後，三洋紡實收資本額為2.49億元。

受到新冠肺炎疫情，三洋紡2020年稅後虧損4.25億元，每股稅後虧損8.66元。由於長年虧損，三洋紡在去年的11月，宣布桃園廠全面停產。為了轉型，三洋紡去年12月，更宣布以7.75億元，收購上鋌營造公司，希望轉型拓展營造新業務。

在還未全面展開新業務下，三洋紡今年、2021年第一季的稅後虧損仍有1120萬元，每股稅後虧損0.13元。

但，從今年第二季開始，三洋紡已依完工比例認列上鋌營造收入，累計1-5月合併營收1.96億元，年成長率達98.02%。

遠東集團成員之一的宏遠(1460)，這兩年受到美中貿易戰及新冠肺炎疫情的衝擊，營運陷入虧損；宏遠在今年的股東會，也通過減增資計畫，辦理減資11.52億元以彌補累積虧損，減資比例22.59％。

配合減資換發新股時程，宏遠舊股票自6月30日至7月6日停止在市場買賣，新股票上市及恢復買賣日為7月7日。

隨著歐美服飾市場逐漸解封，宏遠第1季已經「轉虧為盈」，稅後小賺1999萬元，每股稅後淨利0.04元。累計今年1-5月合併營收36.26億元，年成長40.56%。