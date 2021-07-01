威鋒電子自7月2日起得為融資融券交易 16:202021/07/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票威鋒電子（6756）自109年12月24日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，爰公告自明（2）日起得為融資融券交易。 台電電力交易平台開放註冊 年底正式交易 鼎炫-KY子公司申請A股創業板上市 #威鋒電子 #得為融資融券 #證交所 #依據 #有價證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 微解封 7月12日餐飲有望恢復內用 04:102021/07/01 焦點要聞 取消經營審批 大陸金融新規上路 04:102021/07/01 焦點新聞 近1年來計58家次上市公司執行庫藏股 17:122021/07/01 財經 開放證券商辦理有價證券他益信託業務 17:592021/07/01 財經 農藥購買7月1日實名制上路 10:092021/07/01 財經 北市果菜批發市場 7日起持PCR陰性證明、15日持疫苗黃卡才能進場 17:042021/07/01 生活 航運人氣續強 長榮處置期間大漲52% 21:272021/07/01 財經 股票傳承 金管會開放券商辦有價證券他益信託 17:232021/07/01 財經 台股創新高 劍指2萬點 04:102021/07/01 財經要聞 快篩試劑全聯萊爾富上架 車麗屋也賣防疫用品 04:102021/07/01 時尚消費 6、7月是流行高峰 國內新增2日本腦炎病例 19:032021/07/01 生活 財經熱門新聞 美股崩盤不遠了？這指標狂飆38倍 僅次網路泡沫 - 財經 富邦、中信兩大神卡回饋有新制 7月「換約」後變這樣 - 財經 下單萬海100股手抖變100張 他接營業員電話嚇壞 - 財經 長榮明「出關」大尾來了 專家：這訊號出現就殺進去 - 財經 長榮明天出關 有人已經準備好了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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