證交所表示，依據「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上市有價證券得為融資融券審查，上市股票威鋒電子（6756）自109年12月24日上市至今已滿6個月，且符合前開標準規定，爰公告自明（2）日起得為融資融券交易。