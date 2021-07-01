為守護青少年身心健全發展，暑期保護青少年的「青春專案」自今年年7月1日起至8月31日實施，規畫「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「犯罪預防宣導」等3大工作主軸，桃園市政府團隊將加強橫向聯繫，整合資源，全面淨化妨害青少年成長環境及被害因素，並因應全國防疫第三級警戒措施，發布「少年戰『疫』英雄帖」，鼓勵青少年參與桃市府線上活動。

桃園市長鄭文燦表示，今年新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，這段期間全市配合第三級警戒措施，學生停課至7月2日，並於7月3日接續暑假，市政府各項工作雖以「防疫第一優先」，但為兼顧防疫工作及暑期保護青少年之衡平性，今年青春專案除了加強防制及查緝青少年涉及不法情事外，市政府要廣發「少年戰『疫』英雄帖」，鼓勵青少年暑假期間宅在家防疫並參與市政府舉辦的各項線上創意活動。

包括警察局與PaGamO遊戲學習平台合作「玩轉青春闖關趣」任務活動、「拒絕毒害-有梗無礙」梗圖創意大賽，並擴大辦理「預防犯罪報你哉」網路有獎徵答，另外還有警察局與青年事務局跨局合作的一系列線上活動，歡迎本市青少年踴躍參加。

此外，警察局局長陳國進表示，今年青春專案重點有2大面向，一是查緝青少年犯罪，二是擴大線上預防犯罪宣導；除積極防制青少年毒品及保護查察兒少性剝削等情事外，暑假期間青少年因疫情無法從事戶外活動，警察局將規畫網路巡邏勤務，加強查緝網路販毒、網路詐騙及網路賭博，防制青少年接觸網路不法行為。

掃除治安問題需從源頭做起，市府團隊將相互配合，視疫情狀況，由警察局、教育局、社會局、衛生局、經濟發展局、勞動局、消防局及工務局等共同組成聯合稽查小組，針對青少年易聚集場所及妨害青少年身心健康場所，加強臨檢盤查，確保青少年暑期活動空間安全，並配合相關預防犯罪宣導活動，降低加、被害情事發生，讓桃園市的青少年們有一個充滿活力、健康及歡樂的暑假。

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