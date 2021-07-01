好心肝診所違規打特權疫苗惹議，除了北市員簡舒培爆北市府高層知情外，北市議員林穎孟也稱，將好心肝仲介給衛生局承辦股長的是衛生局某位專委。對此，北市副市長黃珊珊證實有該名專委，但該員僅轉達好心肝診所想爭取協助施打疫苗，並無涉及不法。

議員林穎孟在臉書提及，好心肝調查報告顯示「股長是突然被好心肝窗口加line」，但報告內容卻沒有說明「一開始介接好心肝與股長」的中間人為衛生局專委。

黃珊珊指出，在政風報告裡提及，好心肝副總監蘇玲華傳訊息早打要爭取協助施打疫苗，而專委在5月20日曾把好心肝想要爭取施打疫苗的資格給股長，北市府當時也鼓勵所有診所成為合約診所，該專委並無涉及不法。

黃珊珊強調，希望大家要把事情查清楚，而不是斷章取義指控，對我來說有就是有、沒有就是沒有，所以我沒有做的事情，就不要放在我頭上，議員有意見都可以溝通，有問題也應先查證。

此外，針對好心肝傳訊稱拿到150支疫苗，與北市府公布的150瓶疫苗數字不同，黃珊珊表示，對於好心肝內容講的，完全不知道是什麼意思，也完全不知道他們拿過這麼多疫苗，直到新聞6月9日出來後，衛生局長黃世傑說前後共拿115瓶疫苗。

北市府發言人陳智菡指出，針對好心肝提的150支疫苗，代表是15瓶疫苗，再加上後續的100瓶疫苗，總共拿了115瓶疫苗，數字是沒有落差的。