台北市6月29日開啟「微解封」，有限度讓夜市恢復營業，引發各界關注。港媒評論指出，台北市市長柯文哲一句「餓死的會比病死的多」，立刻遭綠軍圍剿，柯此舉形同「政治豪賭」，若疫情未因此飆升他就賭贏了，這場豪賭除有助民眾黨的聲勢，還會讓民眾黨在2022九合一選舉大有斬獲，更可望為柯2024總統大選鋪路。

根據香港媒體《中評社》今日（1）評論表示，柯文哲的聲勢在5月疫情爆發後水漲船高，在綠營猛打好心肝診所、小禾馨診所、振興醫院接連爆發特權疫苗爭議，以及台北農產運銷公司染疫事件後，聲勢雖被拉低了一些，但在台北市近期染疫人數獲穩定控制、柯宣布「清零計畫」、夜市「微解封」後，柯再度引領議題，也讓警戒下的攤商生計獲得正視。

評論直言，柯文哲為台北市地方商圈背書「一線生機」的做法，可謂是「政治豪賭」，一旦未來兩週內台北市確診人數上升，無論什麼原因，柯都將被綠營傾全力帶風向，攻擊這就是夜市「微解封」的結果；但若疫情沒有惡化，地方商圈將會感念柯的微解封政策，無形中為民眾黨2022的選情，甚至為柯的2024之路奠基。

不僅如此，評論指出，柯文哲「政治豪賭」已非第一次，去年底各縣市因英國變種病毒入侵，緊急宣布取消行跨年晚會或採線上直播，唯柯反其道而行，如期舉辦現場跨年晚會，一舉擄獲不少年輕人的心，事後台北市並未造成群聚感染，證明柯的決策正確，也擦亮了柯「理性執政，科學依據」的招牌。這場「夜市微解封」的政治豪賭再賭贏，不僅民眾黨將氣勢大振，也有助民眾黨2022九合一選舉斬獲，柯的2024總統大選也將獲益匪淺。