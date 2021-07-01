從去年下半年開始，由於市場需求提升，造成缺櫃、塞港的狀況，推升運價攀高，航運股開始飆漲，近期持續受到資金追捧，航運三雄長榮、陽明及萬海股價屢創新高，不過有網友卻選擇在今（1日）天獲利了結，並分享自己半年多來將200萬元翻成2800萬的經驗，條列5項操盤心得，包括用多餘資金操盤、不玩當沖、槓桿不能開太高、盈虧自負及感謝航海王，引起網友們熱議。

該名網友在PTT論壇上發文表示，自己在去年7月初入股市，11月股版神人航海王「robertshih」第一次Po文後開始大部位跟單，今年3月開始使用期貨開槓桿買入長榮。

他說，「全程本金為分階段投入，從最一開始的200萬元，陸續加碼到最高800萬，目前已實現總收益達2852萬8952元，股票部位為1097萬餘元及期貨部位則達1755萬餘元，收益有9成以上來自航運股。」

從原Po出附上的對帳單顯示，除了長榮與陽明外，散裝航運慧洋、台航及貨攬族群台驊、中菲行也都在他的投資範圍內。

至於為何選在此時下船？他列出3項原因，分別是2500萬的階段性目標已達成，加上長榮如果進入處置二就無法融資，可能會有一波回調，另外，根據長榮本益比與EPS估算的股價，與今天的漲停價216元相去不遠，因此選在今天獲利了結，只留下各10張的長榮與陽明。

即使提早下船，原Po仍對航運後市相當樂觀，並感謝航海王改變他的人生軌跡。此外，他也分享自己當了「大半年水手」的5個心得，首先，他強調自己是有穩定工作收入、住家裡、沒有奢侈花費的單身漢，因此能以空閒資金長抱股票。

其次，他認為當沖常小賺大賠，不建議玩，另外期貨是當理財工具，但槓桿倍率只開3.5至4倍，就算一根跌停也不會被斷頭，他也提醒大家買賣股票永遠是自己的決定，盈虧當然也得自負，最後，他感謝航海王的分享讓他更有信心進場，才能賺到超乎想像的回饋。

此文一出引起網友熱議，「直接變黃金單身漢，信箱要爆了」、「真的神啊，太強了」、「高手，就算沒期貨現股也玩的很厲害」、「勇氣夠才能有這筆錢啊」、「去年七月初入股市，一年就賺爛了，太強」、「現在是滿街少年股神嗎」、「勇氣夠大的人，才有資格賺那個錢」、「有賺記得捐些錢，現在很多人很苦」。