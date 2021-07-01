由遊戲橘子代理韓國Eyedentity Games經典IP全新鉅作《龍之谷：新世界》迎接上市半週年，即日起開放Lv.130及全新第五章主線任務EP3，並移除「艾可拉巢穴」、「森林龍龍巢穴」及各主線任務等級限制，讓玩家盡情挑戰！【賽季2】同步開放，累積賽季點數可兌換傳奇級別的「絕對者裝備」！此外，7月14日正式滿半週年，官方於當日維護後將推出系列歡慶活動，登入送1000紅鑽、總共可獲得15種以上的虛寶獎勵，還有「時裝抽獎券」、「坐騎抽獎券」等待玩家免費領取！

《龍之谷：新世界》Lv.130開放、全新第五章主線任務EP3推出

《龍之谷：新世界》即日起開放Lv.130及全新第五章主線任務EP3，移除「艾可拉巢穴」、時空庭院新關卡「森林龍龍巢穴」及各主線任務等級限制。玩家於「艾可拉巢穴」成功挑戰「石鎧巨人艾可拉」，有機率獲得「艾可拉靈魂石」及「史詩奈里斯裝備」；「森林龍龍巢穴」通過第五章主線任務、擊敗頭目「森林龍」有機率獲得「真龍裝備」，是遊戲中目前最新、最頂級的角色武器及防具，還有「靈魂石」及「女神氣息」等重要素材可取得。此外，【賽季2】同步開放，進行「時空庭院」、「競技場」及「製作系統」可累積「賽季點數」，兌換傳奇級別的「絕對者裝備」，敬請把握！

《龍之谷：新世界》森林龍龍巢穴

《龍之谷：新世界》石鎧巨人艾可拉

《龍之谷：新世界》迎接上市半週年、登入即送1000紅鑽、抽獎券大放送！

《龍之谷：新世界》將於7月14日正式滿半週年，官方於當日祭出四大歡慶活動：

※歡慶登入送

於7月14日至7月28日登入，總共可領取1000紅鑽

※許願池活動

於神聖天堂「許願池」進行對話可獲得「周年紀念箱」*1及「周年小蛋糕」*1，寶箱可隨機取得金幣、紅鑽、各式進化石、復活書及萬能碎片等虛寶。

※成就挑戰大放送

於7月14日至7月28日，達成指定成就可獲得對應獎勵，包含「椅子抽獎劵」、「背飾抽獎券」、「100技能點數券」等，共9種130個虛寶。

※來自官方的感恩信

於7月14日至7月28日，玩家每日可收到感恩信件，開啟可獲得「銀色紀念幣」*15，可於半周年慶活動商店兌換獎勵。

※半周年加倍

於7月14日至7月28日，「特殊副本」金幣、經驗獎勵、次數加倍；「深淵副本」次數加倍；公會成就經驗加倍；裝備強化機率提升33%、花費金幣減少50%；「靈魂技能」升級機率提升；「暗黑巢穴」花費行動力減少。