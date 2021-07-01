《日經亞洲》（Nikkei Asia）6月30日報導，坦尚尼亞有意重啟與中國大陸合作的港口開發計畫，智庫專家認為此事若成，該港口將不僅僅用於商業目的，更可能成為中國大陸的新海外軍事基地，加強其在印度洋的行動能力，緩解「麻六甲困境」。

坦尚尼亞總統哈山（Samia Suluhu Hassan）6月27日在三蘭港（Dar es Salaam）的一次商務會議中表示，該國政府已就重啟「巴加莫約港口計劃」（Bagamoyo port Project）開始談判。坦尚尼亞2013年曾與大陸央企招商局集團（China Merchants）簽署框架協議，預計耗資100億美元於三蘭港以北約75公里的巴加莫約建立新港，緩解前者的擁塞狀況，但後來遭2015年上任的總統馬古富利（John Magufuli）反對，計畫陷入長期停滯。

《日經亞洲》指出，巴加莫約港若建成，其可能不僅僅用於純粹商業目的，也有機會被當作中國大陸海軍的船艦維護中心，甚至是完整的軍事基地；加上位於東北非吉布地的「中國人民解放軍駐吉布地保障基地」，將讓其在東非擁有2座軍事設施，大幅增強北京於印度洋區域的戰略彈性。

智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）南亞項目副研究員巴魯阿（Darshana Baruah）指出，與斯里蘭卡、巴基斯坦、馬爾地夫等靠近麻六甲海峽的地方相比，大陸在東非建立新基地較不容易遭遇國際阻力，但該區域仍是印度洋的一部分，也為大陸提供了更容易進入印度洋的入口；且只要有2座以上的基地或設施，即使無法通過麻六甲海峽，大陸也能一定程度維持其於印度洋的軍事活動。

阿得雷德大學經濟與公共政策學院資深講師強斯敦（Lauren Johnston）則表示，對北京而言，坦尚尼亞比親西方的莫三比克和肯亞更值得信賴，但該國有意在當地維持中立地位，可能很難允許北京將巴加莫約當作軍港使用。