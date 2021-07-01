女星郭雪芙長相甜美精緻，加上前凸後翹好身材，蟬聯好幾屆宅男女神，疫情期間女神迎來33歲生日，她也特地全副武裝包緊緊，到粉絲為她準備的生日應援燈箱前合照，今（1）日更曬出男友視角影片，親自獻唱感謝粉絲對她的祝福，難得開金口甜美嗓音融化一票粉絲。

郭雪芙30日曬出和生日應援燈箱的合照，發文感謝粉絲，「謝謝妳們的用心疼，謝謝妳們讓我這麼的有福氣」，今又曬出一段影片，只見她穿著黑色背心，秀出雪白香肩，臥趴在床上對著鏡頭獻唱抖音夯曲《熱愛105度的你》，時不時露出甜美微笑，對著鏡頭放電，讓粉絲瞬間暴動。

郭雪芙也在文內寫下：「謝謝大家滿滿的祝福，新的一歲從《熱愛105度的你》開始」，短短25秒的影片瞬間獲得上萬人按讚，不少網友都狂刷愛心，「最好聽的版本了吧」、「請問這個視角合理嗎」、「真的是愛你沒法度（沒辦法）欸」、「奇怪我沒喝酒，怎麼醉了」。

事實上，郭雪芙3月才被爆出和孫其君修成正果，因此大動作澄清完全沒有此事，強調2人只是朋友，希望外界關注在她的工作表現，經紀公司也聲明，「郭雪芙目前單身，並無結婚計劃，只想專心工作」，這次生日更和王子（邱勝翊）一起翻唱《A Thousand Years》，對事業野心滿滿。