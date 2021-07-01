嘉義縣第4波疫苗接種今天正式開打，因中央疫苗撥入數量分三波，疫苗數量較少，這次以72至74歲嘉義縣民為限，但許多鄉鎮都超出原本預計接種數量，嘉縣針對無法當日接種的鄉親將提供「優先接種卡」，若疫苗到貨會通知優先接種，不怕打不到。

縣長翁章梁表示，下一波預計開放年齡為71歲，鄉親不用急，第2批疫苗一到位，全縣18鄉鎮市衛生所同步開打，待第3批疫苗撥入，再視接種情況看是否年齡繼續往下打，及是否開放實際居住嘉義縣符合年齡的鄉親接種。

嘉縣首批獲配1萬2600劑莫德納疫苗，接種相當踴躍，嘉縣衛生局表示，許多鄉鎮都超出原本預計接種數量，針對無法當日接種的鄉親提供「優先接種卡」，當第2、3批疫苗到貨，衛生所會安排時段優先接種，同時也會接種71歲年齡層的鄉親。

翁章梁說，感謝大家踴躍施打，目前嘉義縣75歲以上施打率是41％，全縣施打率是9％，離群體保護力尚有一段距離，未來7、8及9月疫苗陸續進來，希望很快可以打到50歲以上，然後繼續往下打。

衛生局長趙紋華指出，嘉義縣首次打破往例不開放非縣籍以外民眾接種是因疫苗數量有限，且此波疫苗詢問度很高，為維護縣民權益及戶籍不在嘉義，人也不住在嘉義擠入施打，未來縣府將依疫苗配撥情形及第1、2批接種狀況評估，再考慮如何認定人住嘉義縣而籍不在嘉義的接種問題，將以最大化服務，積極增加社區防禦力。