美國記憶體廠美光科技財報亮麗，且對記憶體後市釋出樂觀展望，預計在5G、PC需求強勁帶動，DRAM、NAND Flash產品供給吃緊情況將延續至明年底。台DRAM廠南亞科(2408)、華邦電(2344)第二季可望明顯受惠價格調升，南亞科以往會率先舉行法說會公布季報，7月上旬南亞科公布6月營收，以及後續緊接著將揭開法說會序幕。

美國記憶體廠美光科技(Micron Technology Inc.)公布財報優於預期，也對第4季展望續樂觀，並預期DRAM、NAND供給到2022年都將維持吃緊狀態。

台DRAM廠南亞科、華邦電亦受惠產品價格上漲，第2季獲利比第1季大幅成長可期；也都預期供給吃緊可望延續至今年底。

台廠南亞科對第二季營運展望樂觀，在產品價格持續上漲帶動，南亞科4、5月營收接連改寫逾31個月新高，兩個月營收合計約150億元；隨著6月產品價格仍看漲，法人估6月營收可望續旺，整體第二季營收可望達226億元以上，與上季相較大幅成長27%以上，毛利率及獲利將大幅攀升。

華邦電同樣受惠漲價，第二季營收、獲利均將優於第一季。

華邦電受惠漲價效益，第一季獲利攀10季新高，每股淨利0.4元。第二季全產品線全數漲價帶動，單季營收將再攀高，獲利可望再比首季大幅增長，法人估第二季每股純益挑戰1元，預計下半年漲價效應持續，下半年獲利仍比上半年佳。

下游模組廠威剛(3260)5月合併營收月增0.9%達36.33億元，較去年同期成長39.3%，為歷年同期新高，威剛不但對第二季營運續揚抱持極高的信心，並看好第三季營運表現將持續走高。

威剛董事長陳立白預期，DRAM上游供應商供給吃緊的問題短期已是無解，第三季合約價維持續漲態勢。

威剛指出，今年在5G、人工智慧物聯網（AIoT）、車電等新興應用持續成長，且美國及大陸為發展5G通訊及物聯網加速擴充資料中心規模及網通基礎建設，使得DRAM及NAND Flash整體消耗量較去年大幅增加。上游記憶體製造廠不但相繼看旺DRAM將一路缺貨到年底，更預期記憶體將旺到明年。

根據全球市場研究機構TrendForce表示，受各終端買方上半年積極備庫存帶動，記憶體原廠庫存偏低，且第三季伺服器客戶將加大採購力道，預估整體DRAM價格將續漲3-8%；NAND Flash則受enterprise SSD及wafer需求攀升，整體價格季漲幅將由原先的3~8%，上調至5~10%。