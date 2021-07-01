兆豐金(2886)為因應Basel 3新版「資本管理BIS法」及「LTV法(貸款價值比，Loan to Value)」新制之實施，兆豐銀行今年(110)3月進行了組織再造，將原風控管理中心轄下之徵信處「估價組」分拆成立「估價中心」，並納入原分屬於北中南各區域授信管理中心的估價作業及人員。該「估價中心」於今日(7月1日)正式揭牌成立，未來將採取一條鞭管理，以強化估價之獨立性，並確保擔保品估價的公正客觀。

為健全擔保品估價作業，兆豐銀行於107年即展開「防制營業單位辦理授信案下擔保品鑑價超估方案」，於此基礎下逐步進行估價作業管理機制之優化，並於108年5月正式上線「eMAP同質性物件訪價查詢系統」，提供估價人員「一站式」查詢功能、由系統自動產生擔保品所在地的圖資及地理環境資訊、即時提供擔保品鄰近地區同質性物件成交價格及平均單價等資訊，縮短估價作業時間，以提升服務客戶之效率。

兆豐銀行近幾年組織改造成立消金業務處後，積極推展房貸業務，今年上半年房貸撥款量達746億元，消金放款淨增加493億元，成長金額高居全國前三名，已晉身房貸前十大銀行。兆豐銀行深信成立「估價中心」後，將可更精進於擔保品估價作業之優化，且在一條鞭之管理架構下，於拓展業務之際，能同時兼顧效率及授信風險控管，提高兆豐銀行在國內房貸業務的市佔率，讓兆豐銀行的授信業務版圖進一步擴張！

此外，兆豐銀行今天也宣布與友達(2409)光電簽署美元5000萬元「永續指數連結貸款」，該貸款案為兆豐銀行首例以申貸企業之永續績效表現作為貸款評估基準，藉由銀行主動提供貸款優惠，鼓勵企業重視永續發展。

「永續指數連結貸款」係將授信條件連結永續指數指標，或以公正第三方機構(如評鑑機構、顧問公司)所發布的永續表現評比為基準，定期評估申貸企業在環境保護、社會責任及公司治理等綜合績效表現，企業達成永續發展目標，同時也能取得優惠貸款成本，展現企業正面經營及友善環境所獲得的財務價值。