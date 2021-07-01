新竹市議會國民黨團1日在議會長廊掛上上千紙鶴，除希望盡快迎來足夠的疫苗外，也為因新冠確診往生的600多條性命哀悼。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

最新1批莫德納疫苗1日陸續開打，但依帳面疫苗數，目前就算全國1人1劑全部施打，覆蓋率仍只有2成2左右，對此，新竹市議會國民黨團1日在議會長廊掛上上千紙鶴，除希望盡快迎來足夠的疫苗外，也為因新冠確診往生的600多條性命哀悼，但願往生者安息前往極樂世界。

議長許修睿表示，確實相當憂心這波疫情的發展，看到每天的死亡數字，但願不要再有人承受這樣的椎心之痛，他一再提醒民眾防疫重要性之外，也跟國民黨團議員們共同發起千紙鶴祈福活動。

議員們利用防疫期間，減少了在外行程，各自在家親手折紙鶴，同時也募集民眾自發參與折好的紙鶴，昨天將這些紙鶴成串掛在議會長廊，希望為新冠肺炎確診、重症者祈福，也哀悼往生的600多條性命。

國民黨團總召陳慶齡指出，國民黨團希望用柔性溫暖的方式，提醒政府苦民所苦、知民所需，再多的責難也挽回不了犧牲者的生命，但是可以想辦法降低確診與罹難者的人數，國人都在期待的疫苗應盡快全面開打，提升目前只有4％的疫苗覆蓋率。

黨團發言人黃美慧說，就如同證嚴法師所說的，救人不能等，疫苗要趕快進來。看著確診往生者無法與親人好好道別，實在是很心痛，這幾天疫情數字看起來好像有減緩的樣子，但是面對印度變種病毒與漸漸出籠的人潮，稍不注意，後果將不堪設想。

此外，許修睿也關心百業蕭條的狀況，他說，各行各業都受到很嚴重的影響，政府要提早因應後疫情時代紓困與振興經濟方案，協助國人共同度過難關。

國民黨團今天也將整個過程製作成祈福影片，包括國民黨主席江啟臣、議長許修睿、副議長余邦彥，議員鍾淑英、張祖琰、段孝芳、黃文政、李國璋、羅文熾、徐信芳、陳治雄、吳青山、蕭志潔、顏政德、黃美慧、陳啟源、陳慶齡、林耕仁、林慈愛等都參與千紙鶴祈福。