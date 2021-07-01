美國媒體近日公布6月各國「新冠韌性排名」，台灣排名雪崩式暴跌到44名，淪為倒數第10名。對此，前民進黨立委林濁水認為原因「很震撼」，恐與「數位疫苗護照」上路，歐盟 27國 7月1日直接刷手機通關有關。難怪台灣在53個主要經濟體中由第2 名一路掉到44名。

美媒《彭博社》公布6月份各國「新冠韌性排名」（The Covid Resilience Ranking），台灣繼5月份從先前的「前段班」重摔到15名後，更進一步慘跌到44名。

對於台灣防疫排名慘跌，林濁水今(1日)也在臉書表示，很震撼！歐盟「數位疫苗護照」上路！27國於7月1日直接刷手機通關。難怪排名一路狂調，這也是防疫戰，戰術取向的、「解決當前問題取向」的台灣固然盛於前，終於輸給戰略取向的、佈局末來，前瞻取向的西方國家。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉，6月29日則是在政論節目直言，這個下滑的速度是世界之最，若自己是行政院長蘇貞昌或衛福部長陳時中，早就吃不下飯了。

針對外界質疑，民進黨立院黨團副幹事長黃世杰則表示，是因為三級警戒後各種人流管制以及疫苗接種率較低，所以排名才往下掉。他還指出，防疫排名並非政府在意的因素，控制住疫情，才是最重要的。