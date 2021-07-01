高雄鳳山大樓出現3起新增本土確診個案，因個案與先前仁武家庭群聚的確診者住在同大樓不同樓層，市府衛生局懷疑是搭乘同部電梯染疫，但無法百分之百證實，外界懷疑是否可能為另個傳播鏈，甚至擔心為Delta變種病毒；對此，高雄市長陳其邁表示，若有找到感染源無需做基因定序，將由中央判斷是否進行。

由於Delta病毒肆虐屏東，身為隔壁縣市的高雄也人心惶惶，高市府衛生局目前僅研判是在電梯內接觸感染，還無法確切證實，讓各界懷疑是否有其他傳播鏈存在的可能，且雙方在不同時間點先後進出電梯竟然被感染，如此強大的傳播例，也讓人擔心是否是Delta病毒作怪。

對此，高市府衛生局透露，有向中央提報做基因定序比對，但目前結果尚未出爐，而先前仁武群聚15位確診者經過比對，已證實是英國變種病毒株。

然而，陳其邁1日在防疫記者會上指出，基因定序是抓出原本找不到的感染源或病毒臨床表現有異狀才會啟動，若鳳山大樓的個案在流行病學可以找到感染源，基本上就可以不用進行基因定序，是否啟動基因定序也由中央判斷，以仁武家庭群聚案為例，綜合時序性、血清學及流行病學調查，可以發現病毒是從恩主公醫院傳播出來，所以不用啟動機依定序。

案14872因症就醫採檢時確診，疫調人員發現，他住處位在鳳山某大樓3樓，而先前染疫的指標個案姪兒的同事則是住在同棟大樓7樓，衛生局研判案14872是與先前確診的個案在6月21日發病前搭乘同部電梯造成接觸感染，且案14872也將病毒帶回家中，傳染給父母，目前整棟大樓已經確定有5人染疫。