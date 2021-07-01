當前全球新冠肺炎疫情防控形勢複雜嚴峻，中國外交部發言人汪文斌1日主持例行記者會，針對在海外推進為海外中國公民接種疫苗的「春苗行動」，說明最新進展指出，為盡早落實應接早接、願接盡接目標，各駐外人員已協助超過170萬海外中國公民，在160多個國家接種中外新冠疫苗。

汪文斌表示，新冠肺炎疫情發生以來，中共黨政機構始終牽掛著每位海外中國公民的生命安全和身體健康。國務委員兼外長王毅在兩會記者會上宣布推出「春苗行動」以來，外交部和各駐外使領館已協助超過170萬海外中國公民在160多個國家接種中外新冠疫苗，切實把黨和政府的關心關愛送到廣大海外同胞身邊。

汪文斌說，下一步，中方將繼續踐行全心全意為人民服務的宗旨，繼續與有關國家加強溝通合作，在遵守駐在國法律法規、尊重公民個人意願的前提下，不斷擴大「春苗行動」覆蓋範圍，讓「春苗行動」結出更多豐碩成果，努力幫助海外中國公民實現應接早接、願接盡接，為維護海外中國公民的健康安全築起一道堅實的防火牆。