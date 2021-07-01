【旅遊經 編輯部報導】

今(7月1日)為一年一度的漁民節，在這個漁民專屬的節日，今(1)日來認識一位淡水區堪稱模範的漁民許文雄的故事。許文雄從事沿岸潮間帶海螺採收已四、五十年，靠撿海螺養活一家老小，淡水一帶的海岸線雖不像陸地有道路路名，但對他來說就像一般道路一樣熟悉，哪裡有什麼可說是如數家珍，其中海螺就是海中寶藏，整個海岸就像銀行，沒錢就到海上銀行撿螺換錢負擔家計，有感於靠大海養活了一家子，每每撿海螺的同時，他也一併撿拾海洋垃圾淨灘，以維護海洋環境整潔。

漁民節的由來，1959年(民國48年)11月25日，在臺中市舉行的第四屆第二次會員代表大會時專案提出，選定漁業法公布施行的7月1日為漁民節，獲得一致通過，次年1960年4月12日由內政部同意並公告每年7月1日為漁民節。

漁業處表示，臺灣四面環海，長期以來漁業是我國經濟發展是功不可沒的產業之一，為了感念漁民對我國漁業的貢獻及付出，每每漁民節之際，每年由漁業署舉辦全國模範及優秀漁民頒獎典禮，表揚各區漁會提報的優秀漁民，以鼓勵漁民的付出及貢獻，並透過漁產推廣行銷等活動，活絡漁村文化產業，促進發展觀光休閒漁業。今年淡水區漁會已提名許文雄為模範漁民代表，希望透過他的精神讓海洋環境保持整潔，沿岸漁業生生不息！

淡水區漁會表示，許文雄與一般漁民不同之處，在於徒步漁作而非使用漁船或漁筏等交通工具，他每日徒步自台北港到滬尾石滬間的沿岸徒手採集海螺，最常見的是珠螺，採集去殼處理後，銷售至市場或餐廳，一斤約可賣600-800元，長年所獲的收入，讓許文雄養活了一家人，希望未來這種傳統漁法的經驗能分享及傳承下去。

許文雄先生沿岸徒步漁作照片(圖：淡水區漁會提供)

許文雄先生與漁具(圖：淡水區漁會提供)

許文雄表示，採海螺討生活，取之於大海，也希望自己能回饋於大海，為這大海盡一份力，邊撿海螺邊淨灘，遇到海上沿岸船隻擱淺或海上油汙事件也協助通報漁會處理，積極守護這讓他賴以維生的大海銀行。