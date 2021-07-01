邁入2021年7月，代表台灣5G開台屆滿1年。到底這時候是不是升級5G的好時機？對消費者來說，經常前往的地點是否都能順利收到5G訊號的結果，將是影響是否升級5G的關鍵問題！今年度《中時新聞網》科技頻道將每個月進行一次5大電信的5G網速評比，進一步了解是否隨著時間推進，5G網路服務在網路速度上有明顯的提升。今日將公布6月份的5G測速挑戰報告，也將是本系列最後一次的統計報告。

6月份測試方法：測試地點，因應三級警戒，就記者住家位置新莊區，以電信業者提供的建議位置，由記者隨機挑選可能位置來測速。由於5月中旬已開始防疫三級警戒，在新莊地區測試，包含在宏匯廣場外圍，以及捷運新蘆線「新莊國中站」外，測試情況都不穩定而作罷。6月份則是在先行在輔大校門口、機捷新莊副都心站1號出口、新蘆線輔大站1號出口、新莊好市多附近先行場勘後，決定以新莊好市多停車場位置，作為本次測試地點。

測試時使用三星Galaxy S20 Ultra、realme X50 5G、iPhone 12 Pro、Sony Xperia 1 II 四款手機，分別裝上5大電信的5G SIM卡，以Speedtest以及Opensignal兩款測速app進行測速後平均。另外也將分別計算5大電信SIM卡下載大型app的下載時間，來進行評比。

iPhone 12 Pro、realme X50 5G、三星Galaxy S20 Ultra、Sony Xperia 1 II是6月5G測速專題使用的5G手機。（黃慧雯攝）

2021年6月份執行5G測速專題的位置(新莊好市多停車場，在車外測試）。（黃慧雯攝）

做為參考iPhone 12 Pro台灣版本搭載僅支援Sub-6GHz 5G頻段的A14 Bionic晶片，外掛的高通Snapdragon X55數據晶片，高通公布X55的5G網路下載峰值可以達到7.5Gbps（應是整合運用mmWave以及Sub-6GHz頻段的理論下載速度）；三星S20 Ultra台灣版、以及Sony Xperia 1 II都是搭載高通Snapragon 865處理器外掛X55數據晶片。realme X50 5G則是採用整合X52數據晶片（峰值下載速率3.7 Gbps與 1.6 Gbps的上傳速率）的高通Snapdragon 765G晶片。而用於測量下載時間的app為跑跑卡丁車RUSH+，最新iOS 1.7.8版3.2GB、Android 1.7.8版2.27GB。

以下便是四款手機在6月份的測試結果。以iPhone 12 Pro為例，以5大電信的平均下載網路速度來對比，中華電信的5G網速奪下第一，平均下載速度達到725.68Mbps，其次是台灣大哥大（375.25 Mbps）、台灣之星(180.00 Mbps)、遠傳電信（127.3 Mbps）與亞太電信(102.70 Mbps)。上傳速度則也由中華電信得到第一名（144.98 Mbps）。

iPhone 12 Pro分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年6月份）。（中時新聞網製）

以三星Galaxy S20 Ultra測出來的結果，下載速度方面由中華電信奪下第一，取得668.5 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、遠傳電信；上傳速度則也是中華電信取得第一，結果是112.4 Mbps，上傳速度排序則是中華電信、台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信、亞太電信。

三星Galaxy S20 Ultra分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年6月份）。（中時新聞網製）

以Sony Xperia 1 II的測速結果來看，下載速度方面由中華電信奪下第一，取得379.0 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、遠傳電信；上傳速度則同樣由台灣大哥大取得第一，是53.93 Mbps，上傳速度排序則是台灣大哥大、中華電信、台灣之星、遠傳電信、亞太電信。

Sony Xperia 1 II分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年6月份）。（中時新聞網製）

而若以realme X50 5G的測速結果來看，下載速度方面由中華電信奪下第一，取得563.75 Mbps的成績；以下載速度排名，依序是中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、台灣之星、亞太電信；上傳速度則同樣由台灣大哥大取得第一，是82.45 Mbps，上傳速度排序則是台灣大哥大、中華電信、台灣之星、遠傳電信、亞太電信。

realme X50 5G分別使用5大電信SIM卡的5G測速結果（2021年6月份）。（中時新聞網製）

若將手機的因素排除，將6月份測速結果進行整體平均的話，則下載網速最快則是由中華電信奪下，台灣大哥大位居第二，第三位由台灣之星搶下，遠傳電信、亞太電信分別排在第四、第五位，而兩者結果相當接近。以上傳速度來看，排序則跟下載速度一致，中華電信是6月份唯一平均上傳速度衝破100Mbps關卡的業者，其次則依序是台灣大哥大、台灣之星、遠傳電信、亞太電信。

從4、6月平均下載速度與平均上傳速度對比結果可以看出(5月份未有測試數據)，在（4月份）台北101附近的測速地點（信義廣場）的5G表現，跟新莊好市多停車場位置的5G測速表現，在上傳速度與下載速度上，後者在極速上有明顯提升。

2021年4、6月份5大電信平均5G下載、上傳網速度與排名。（中時新聞網製）

而從大型app下載速度（以「跑跑卡丁車Rush+為例）來看，雖然iOS版軟體更為龐大（最新iOS 1.7.8版3.2GB、Android 1.7.8版2.27GB），但在5G網速下，仍舊不會花費太長的下載時間，超過2GB的遊戲app，四款手機都在平均2-3分鐘左右下載完成，以單一電信商、不同款手機的下載時間平均來看，台灣大哥大還超越了中華電信的表現。

四款手機分別使用5大電信SIM卡下載大型遊戲app所花費的時間（2021年4月份）。（中時新聞網製）

綜合以上表現，長期關心「5G測速挑戰」專題的讀者朋友不難發現，遠傳電信與亞太電信的測試情況，在6月份對比過往都有明顯下滑。由於在測速當下，5大電信的網路測速表現，由於測試當下所需時間都很短，沒有記錄到會在手機會在4G/5G網路中跳轉切換的情況，然而進行到下載大型app的測速時，則以iPhone 12 Pro＋亞太SIM卡/遠傳SIM卡、realme X50 5G+中華電信SIM卡、三星Galaxy S20 Ultra 5G+亞太SIM卡/遠傳SIM卡、Sony Xperia 1 II+中華電信SIM卡，都曾出現過下載到中途便切換為4G的情況。此時，測試都會中斷，等候訊號穩定時再度測試，並以測試到網路都維持在5G網路下的結果為準。

對這一點，在得知6月份測試結果後，經由與部分電信公司之間的確認，遠傳指出回溯測試當日（6月25日下午），工程師正巧在新莊好市多附近地區進行基地台優化作業。因此測試結果可能會與未在進行優化作業有所不同。巧合的是，這一點與2月份在台北車站測試的情況有點類似，不同的是2月份的情況是遠傳仍舊維持高速表現，唯與遠傳共用5G網路的亞太電信在測速結果上受到較大影響；6月份，則是遠傳、亞太電信都在上傳、下載測速上明顯下滑。

老實說，會在半年的5次測速結果中，2度遭遇到遠傳電信正在優化基地台的作業，實在令人感到無言。若以正面來解釋，或許是在基地台優化作業上相當頻繁所致。以Opensignal日前發布的最新5G報告來看(測試時間今年2月1日至5月1日），遠傳電信的表現仍舊維持高檔，在七項指標上都取得第一名，也是值得參考的數據。

最後根據遠傳電信與亞太電信在2020年9月達成5G頻段共頻共網共建（三共），以及2020年11月又進一步在各自取得的700MHz頻段進行共頻共網的協議，雙方共頻共網合作將從5G延伸至4G頻譜。在共頻共網的相關法規上，日前已經獲得NCC通過，仍須等候公平會審查。在此之前，雙方目前採用MVNO（行動虛擬網路電信商）的合作方式，也就是說亞太電信現在 4G 和 5G 都採用遠傳的網路。而待3.5GHz共頻共網的相關法規全數通過之後，雙方將採用MOCN（多營運商核心網）技術，屆時也將是台灣首此時實行MOCN模式，那時遠傳提供亞太使用5G網路（3.5GHz頻段），但4G網路則是亞太則將使用自有網路，與現階段的模式或是體驗不一樣。