大家都知道運動圈最會吸金的人當屬「炫富拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)，他可是在前陣子的拳賽中直接撈走一億台幣，但大家別忘了在足球界也有許多從小賺到大的「金童」，如葡萄牙國家隊當家射手C.羅納度(Cristiano Ronaldo)就是其中之一。

C羅在IG上有3億粉絲，是目前IG人氣榜第一，第二名是歌唱天后亞莉安娜格蘭德(Ariana Grande)，他有2.4億追蹤數，但今天要來看的是他們每發一則業配文能賺多少，C羅光貼出一篇廣告貼文就要價160萬美元(約台幣4500萬)，吸金程度相當可怕，另一位闖進前10的運動員則是梅西(Lionel Messi)，他每篇業配貼文價格約120萬美元(約台幣3380萬元)。

另外同樣在IG粉絲競爭激烈的巨石強森(Dwayne Johnson)則以每篇152萬美元排第二、亞莉安娜格蘭德則以151萬美元居第三，第四名是凱莉珍娜(Kylie Jenner)149萬美元、第五名席琳娜(Selena Gomez)146萬美元。

第六名是金卡戴珊(Kim Kardashian)141萬美元，第七則是除了C羅之外的運動明星梅西，約120萬美元、第八名是歌唱天后碧昂絲(Beyoncé)114萬美元、第九名小賈斯汀(Justin Bieber)110萬美元、第十坎達兒珍娜(Kendall Jenner)105萬美元。

由此可見C羅多會吸金，因為在榜單的幾乎是知名歌手、演員和模特兒，能以運動員身份擊退眾多強敵實在不容易，若要說踢足球是他副業也不誇張。前陣子C羅在歐洲國家盃足球賽做出一項驚人舉動，他將記者會桌上可樂移出螢幕，換上一瓶水，可口可樂公司股價瞬間大跌40億美元，可見他身為公眾人物的影響力有多強大。