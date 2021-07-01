荷蘭政府剛剛同意將 12 架 F-16A/B 戰鬥機，轉售給「德拉肯國際航太」(Draken International)，充實該公司的戰機隊伍。德拉肯是世界上最大的私人戰術噴氣機空軍之一，目要任務是假想敵部隊，以「紅隊」的身分，擔任正規國家空軍的陪練者。

「戰區」(The Drive-War zone)報導，荷蘭國防部長維斯塔( Barbara Visser)已確認，出售12 架已封存的F-16A/B給德拉肯公司。這批F-16A/B曾經歷過1990年代的MLU中期性能提升，性能已達4代中期水準。

德拉肯公司成立於2012年，是美國億萬富翁賈里德·艾薩克曼(Jared Isaacman)成立，他酷愛飛行，從自己學習飛行，到完成小飛機環球航行的壯舉後，開始收集飛機，之後決定成立假想敵部隊，做為自己的另一事業。在購得F-16之前，德拉肯公司已取得A-4天鷹攻擊機、L-159信天翁教練攻擊機、幻象F1戰機、MIG-21戰機、南非獵豹戰機，水準多在3代戰機與4代初期之間。在獲得F-16之後，該公司能擔任的紅隊任務將更全面。

德拉肯公司購買的幻象F1戰機，這是F-16到來之前，該公司性能最好的戰機。(圖/Draken Aero)

荷蘭是F-35聯合打擊戰機計畫的研發成員，因此該國的F-16A/B必然隨著F-35A的抵達而退場，根據荷蘭空軍提出的戰機最終壽命 (ELOT)評估報告，明年底之前，將有 12 架F-16出現過剩，這也就是售給德拉肯的那一批。

由於荷蘭已承諾購買至少 46 架 F-35A，因此還會有其他的F-16陸續退場，荷蘭政府已宣布，德拉肯可以再收購 28 架F-16，不過德拉肯公司也是要挑的，他們同時與以色列進行交涉，查看以色列將退役的29架F-16機況如何，總之，就目前德雷肯公司的計算，他們最終會獲得至少40~41架F-16。