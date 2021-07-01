台中市政府全國首創縣市層級專屬戶政服務「台中戶政ONLINE」LINE官方帳號，1日正式上線；設置有「戶政大聲公」、「戶政Q＆A」、「戶政Let’s GO」、「服務e點靈」、「實聯守戶者」及「在地好服務」等6大實用主題功能。民政局長吳世瑋說，簡潔俐落的操作介面及生動活潑的互動式圖文體驗，提供民眾更便捷、優質的戶政線上服務。

有別於一般戶政事務所LINE官方帳號，僅提供單一鄉鎮區服務。吳世瑋說，「台中戶政ONLINE」擴大服務對象至全台中市，甚至跨縣市戶政整合性服務；其中6大主題功能，並根據第一線戶政人員長期服務經驗，站在民眾實際需求設計規劃。全國疫情三級警戒期間，呼籲民眾多加利用「台中戶政ONLINE」連結各項戶政業務線上申辦服務。

吳世瑋指出，民眾如因戶籍登記異動，需換發戶口名簿或國民身分證，申辦法定期間最後期日在5月19日後，且仍屬第三級警戒期間者，逾期申辦不予處罰；民眾申辦戶籍登記所持證明文件效期於第三級警戒期間屆期者，警戒解除30日內還是有效，均可據以辧理戶籍登記，請市民朋友放心。

民政局表示，「台中戶政ONLINE」官方平台提供6大功能服務，「戶政大聲公」透過圖文推播，宣導各項戶政業務及重要政策，並即時更新戶政法規資料；「戶政Q＆A」自動回應機器人，即時解決民眾一般洽辦的戶政相關問題，也貼心提供台中市人口統計問答查詢。

「戶政Let’s GO」及「在地好服務」並提供台中市及全國跨區戶政機關通訊指引及鄰近戶所導航；此外，「服務e點靈」整合了台中市服務e櫃台、台中市戶政規費查詢、台中e指通數位市民平台、台中市人口統計平台及內政部戶役政線上申辦等連結服務。

吳世瑋強調，因應時下防疫需求，並開發「實聯守戶者」，連結疾管家實聯掃描、台中市防疫專區及台中居家檢疫替代所申請，民眾按下手機一指即達，有效即時又實用便民，歡迎民眾踴躍加入「台中戶政ONLINE」官方帳號好友。

民政局強調，1日至7月30日加入官方帳號好友，即有機會獲得任天堂switch主機、紀念款專屬防護外套、藍芽耳機、防疫3D立體造型口罩及乾洗手攜帶組等多項豐富好禮，歡迎民眾多加利用。