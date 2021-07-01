小兵誤吃生芋頭莖，嘴巴、喉嚨發麻刺痛。（公視提供）

湘涵誤吃生芋頭莖，忍不住大咳、猛灌水。（公視提供）

小兵、 湘涵與小小背包客在蘭嶼透過淨灘了解垃圾問題。（公視提供）

公視金鐘兒少節目《下課花路米》暑假推出「壯遊闖天下」第三季將於7月5日起，每週一、二晚間6點播出。 本季於去年開拍時遇新冠肺炎疫情在國際間蔓延，因此將行程聚焦在國內，並設計出四大主題：「蘭嶼責任旅行」、「中橫歷史尋訪」、「溯源淡水河」、「0元勇敢出走」，期待孩子用更多元的角度，重新認識自己居住的這片土地。 小兵、湘涵日前在首發蘭嶼行發生糗事，誤吃未煮過的生芋頭莖，導致嘴巴、喉嚨發麻刺痛，讓湘涵忍不住大喊：「我要下班了！」

小兵、湘涵與小小背包客此次以「環保」為核心概念進行蘭嶼壯遊，必須將行程中製造的垃圾、廚餘隨身帶走。湘涵坦言，蘭嶼有許多來自大海的食物，海鮮類的廚餘累積在一起，味道比一般日常所吃的食物廚餘還來的濃烈，小兵附和：「尤其在大太陽底下曬，廚餘都被悶得好臭！」第一次出遊需要在意垃圾，不只讓小背包客點餐時積極控制在可以吃完的份量、互相分攤食物努力完食，連湘涵也一改平時用餐習慣，「即使沒菜配了，我也會想辦法把飯都吃光，不要產生廚餘造成負擔。」

一行人在蘭嶼也融入在地生活，進入田間擔任小幫手，採摘當地食材完成料理，但卻在處理食材時發生意外插曲，小兵、湘涵被芋頭嫩莖吸引，生吃後口腔發麻、痛苦萬分一度無法繼續主持，湘涵回想：「喉嚨痛到像吞了一把碎玻璃。」兩人猛灌水、催吐都沒有改善，最後靠吃農地主人提供的鹹豬肉緩解，小兵苦笑：「抱歉！我們錯誤示範，好險沒有嚴重到要去衛生所，不然可能會被笑一輩子！」

除了自主控制旅程中製造的垃圾，行程裡也透過淨灘來了解蘭嶼的圾垃問題。小兵表示，這些垃圾根本是隱藏版的，看不太到，但一腳踩下去就會發現；過程中還撿到一隻女鞋，讓他搞怪大聲呼喚：「我的仙杜瑞拉在哪裡？」湘涵則語帶感嘆：「我們撿的垃圾跟整個海灘上的相比，真的微不足道，但要是不做，就什麼改變都不會發生。」去過蘭嶼多次的小兵事後有感而發：「我私底下常號稱自己是蘭嶼人，經過這次責任旅行，感覺自己又更在地了，也希望到蘭嶼玩的大家能更重視海洋、愛惜這塊土地。」