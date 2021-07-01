合勤控(3704)今日舉辦股東會，會中通過以資本公積配發每股0.5元現金股利，這是合勤控睽違三年後首次發股利。

合勤控去年營運大躍進，全年營收222.51億元，營業毛利計57.80億元，毛利率為26%，營業費用計44.87億元，稅後淨利計8.31億元，每股盈餘為1.91元。

合勤控今年通過去年營運報告以及盈虧撥補案，同時以資本公積分配現金，計畫以資本公積配發每股0.5元現金股利，本次以資本公積配發現金，是睽違三年後首次發股利。

合勤控旗下三家子公司合勤科技、盟創科技、兆勤科技，分別負責電信營運商、代工和通路等不同市場業務，共同在網路各技術與市場領域深耕。

合勤控表示，做為網通公司，公司的網路科技長才也應用於國防通訊與資安領域，是台灣少數有能力研發雷達、軍用無線通訊以及網路防火牆等資安硬體產品的台灣公司，合勤控透過專業經營與市場布局，對內除將提高獎勵以達激勵員工並增加吸引人才誘因，對外則提升合勤投控獲利與長期競爭力，全體團隊將全力以赴，力拚創造合勤控、員工與股東三贏局面。