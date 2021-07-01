1日傳出，日本日產汽車(Nissan Motor)與中國大陸業者合資14億美元，將在英國興建一座14億美元電動車（EV）電池廠，預估未來每年可為10萬輛EV提供動能。其中，包括一款自家全新Crossover跨界休旅車。

日產這座9 GWh（百萬度）產能車用電池工廠，就是力挺5年前說要脫歐的英國。攜手中國大陸合作夥伴遠景動力（Envision AESC）與英格蘭東北部地方政府的這樁日產10億英鎊投資案，將為桑德蘭（Sunderland）地方與英國供應鏈，共創約6,200個工作機會。

就產能方面來說，日產的英國新EV電池工廠，與遠景動力也跟法國雷諾汽車(Renault) 合資的電池廠旗鼓相當。

據悉，日產將斥資4.23億英鎊，在已經催生過LEAF電動車與Qashqai Crossover休旅車的車廠內，重新打造新一代跨界休旅車。