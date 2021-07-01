北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

北市副市長黃珊珊提供她與友人Ben代轉好心肝董事長許金川的心聲，以及內部群組的對話紀錄自清。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

好心肝特權疫苗爭議連環燒，民進黨北市議員簡舒培爆料，北市副市長黃珊珊事先就收到好心肝董事長許金川要疫苗的訊息，市府高層竟推卸給基層小股長。黃珊珊1日下午開記者會撇清，只見過許1次面，都是透過友人Ben傳達訊息，並說「我根本沒幫許，是不是在外面亂說我，會害死我！」坦言願配合調查。

簡舒培秀出北市衛生局內部群組對話紀錄，踢爆黃珊珊傳達許金川的訊息給市府內部，黃珊珊對此也秀出達11張的內部群組紀錄駁斥，好心肝爭議是在6月8日晚上爆發，她是在9日上午才將她朋友傳給她關於許金川的心聲，貼在市府內部群組，簡拿的對話紀錄也都是9日的，她跟許不認識，都是透Ben代轉。

對於簡舒培指控黃珊珊有要求將疫苗配發給好心肝，黃珊珊澄清「絕無此事」，並表示自己和許是在去年10月26日龍山寺合辦的篩檢肝癌大會上，見過1次面，是第1次、也是唯一1次，那是場8000多人的活動，她後來都沒跟許聯絡過，直到今年6月6日上午10時許，Ben才轉傳好心肝的心聲給她，透過Ben，許也轉達曾在龍山寺看過她，希望市府能幫忙、也謝謝她。

黃珊珊說，6月7日Ben繼續代轉許的心聲給她，而她僅傳市長柯文哲每天在記者會秀的「大規模施打計畫」圖卡回覆，計畫提到診所之後可協助施打，但尚無具體內容，許8日也代轉回訊說「希望能再撥疫苗，可在打1000人、不輸任何醫療院所」云云，但這訊息她當天沒看，是8日晚間被爆出後，她9日上午因晨會有討論，她想到才回Ben說「好像是好心肝診所」。

黃訴苦，自己身體有狀況，6月3至8日晚上都住在仁愛醫院，白天到市府開會，她9日上午剛出院才看訊息，並請好心肝盡快出面說明，也才正式要許的聯絡方式，且她晚間也傳line給Ben說「我不明白許為何要謝我，我根本沒幫他要疫苗，他是不是在外面亂說我有幫忙，就真的會害死我！」Ben則回「我已提醒許，是診所對不起市府的委託，和珊珊沒關係！」

「我當20幾年民代，合不合法、能不能做，我都有一把尺！」黃強調，很多請託都到她為止，包括議員、民間企業及民眾，她為民服務都盡力而為，不可能要求北市府官員與基層做違法的事，她必須扛下人情壓力、但也維持那條線。

至於為何要將許金川傳的訊息貼到市府群組，她說「事發後我那時才突然想到好心肝有疫苗，因此才轉貼朋友傳來的訊息！」她表示，貼到市府群組都是好心肝打完疫苗後，9日才傳的，北市衛生局長黃世傑也才轉傳到衛生局的群組，她要求記者都在追，衛生局要回報，「此前我收到訊息都沒轉給任何人，若之前就傳，不會有人放過我！」

黃說，防疫期間都有接到很多基層請託，但能不能做並無模糊地帶，簡舒培是她多年好友，議會同仁會相信她的人格，這案子已讓大家受傷，重點是過程錯就改進，同仁改進、局長請假接受調查，大家都只想把事做好，她要還原真相，證明自己坦蕩蕩，這些訊息都會交給政風處、廉政委員會，過程中她從沒給過任何同仁指示，願配合調查。

針對許金川是否和柯文哲通過電話？北市發言人陳智菡也補充，柯文哲市長本人並未和許金川醫生通過電話。