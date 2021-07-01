南投縣國中、小學校長，總共有32位異動，將於8月1日履新，由於時值防疫期間，縣長林明溱期許所有國中小學校長，無論在校園防疫、遠距教學、校務經營都要克盡職責、發揮所學，讓南投縣子弟都能夠認真學習。

南投縣國中小學校長遴選作業完成，並經縣長林明溱核定，總共45所學校校長連任，另有32所學校校長，經遴選委員會綜合衡酌校長辦學績效評鑑、校務發展情形、人地合宜性、地區特性、適所適才、候用校長行政績效評鑑等實際情況，及全縣整體教育發展，遴選至適宜的服務學校。

南投縣中小學校長及新任學校名單，國中校長部分：林彥良竹山國中、李志慶中興國中、蕭進賢日新國中、黃淑娟集集國中。

國小校長部分：許振家魚池國小、廖志家名間國小、黃美鳳光華國小、張振肇南投國小、吳欲豐康壽國小、江坤鋕漳興國小、張鈴采漳和國小、范慶鐘新豐國小、賴信佑敦和國小、尤長盈太平國小、陳俊豪秀峰國小、梅文慧港源國小、邱國峰愛蘭國小、黃文生桃源國小、林慧錚育英國小、謝澄賢僑興國小、吳雨錫和平國小、吳錫法廣興國小、黃應欽鹿谷國小、林建言中和國小、卓宏興社寮國小、莊正平中州國小、林佳玫名崗國小、陳景元新街國小、黃淑芬萬豐國小、高天龍合作國小、陳建助文昌國小、曾章榮東光國小；至誠國小由督學張素真代理，都達國小由候用校長陳永輝代理。