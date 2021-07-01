金玟廷（左）與池晟出席新戲《惡魔法官》記者會。（friDay影音提供）

朴珪瑛（左）與朴珍榮出席新戲《惡魔法官》記者會。（friDay影音提供）

韓劇《惡魔法官》今天(1日)於首爾舉行新戲記者會，由導演崔政奎率領四位主演池晟、金玟廷、朴珍榮、朴珪瑛共同出席。本作是男神池晟、金玟廷兩位14年前「舊愛」繼熱門韓劇《New Heart》之後再合作，被問到重逢的感想時，池晟表示很開心女方漂亮的大眼依舊美麗如昔，金玟廷則笑稱兩人都變老了但「老得很漂亮」，還稱讚池晟變得比以前更帥，沒想到兩人能藉由新作品再相會，讚嘆命運真的很神奇。

除了金玟廷開心能與池晟重逢之外，朴珍榮也很高興能和池晟合作，他被問到接拍本劇的理由時表示，這部作品的劇本很有趣，又能常常和池晟碰面，身為演員沒理由拒絕邀約。又由於這次飾演的角色是問題青少年出身的陪審法官「金佳溫」，珍榮為此特地去考取重型機車駕照，大嘆實際上路比在駕訓班騎車難多了，透露出歡喜接拍新作之餘其實也遭遇了不小的挑戰。

而這次將和珍榮上演感情戲的朴珪瑛，則是在去年先後飾演過純情小護士、與怪物搏鬥的女戰士令觀眾眼睛一亮，今年在《惡魔法官》中則將飾演王牌刑警「尹秀賢」，她解釋在前作中是為了生存而打鬥，在本作中則是為了守護重要的人而大展拳腳，雖然動機不同但也非常令人好奇她是否會成為韓劇界的下一位高顏值女打仔。

池晟除了受同劇演員喜愛之外，也是本日媒體提問的焦點，堪稱是人氣王，尤其《惡魔法官》正好接續在池晟星太太李寶英的作品之後播出，韓媒也很好奇夫妻兩人對此有何互動。池晟回答這次夫妻倆拍戲行程恰巧重疊，但兩人之中必須有一人負責照看小孩，因此對他們來說都是新的經驗，也是需要克服的一段時間，並且對於沒能一直陪在孩子身旁感到很抱歉，但想趁著還能賺錢時多賺一點，因此兩人都有互相支持並加油打氣。

《惡魔法官》以虛構的烏托邦大韓民國為背景，劇情描述痛恨自私偽善人類的明星法官姜耀漢(池晟 飾)，欲藉由全國人民都能參與的現場法庭真人秀傳達正義，但陪審法官金佳溫(朴珍榮 飾)卻對其真面目及行為抱持懷疑，兩人因而互相追逐，既想揭露彼此又想毀掉彼此的故事。遠傳friDay影音7月4日起每周日、一獨家跟播。