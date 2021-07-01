全台延續三級警戒，各縣市首長都繃緊神經，高雄市長陳其邁忙到沒時間染髮，許多網友這兩天疫情直播看到市長頭髮都白了，媒體詢問是否因抗疫太勞累，陳其邁強調，防疫期間是在跟病毒賽跑，自認白髮是小事，他感謝防疫期間很多善心人士協助，包括今天有一名不願意具名人士捐款，對此，他一度哽咽說：「能夠跟大家一起打拼，很值得！」。

新冠肺炎疫情持續嚴峻，高雄市議員邱俊憲體恤市府員工在執行防疫業務時，須接觸許多民眾，特地捐贈100個防護面罩，為防疫盡一份心力；另外，更協助媒合善心宗教團體，捐款1000萬至高雄市政府社會局社會救助金專戶，作為防疫專用。

市長陳其邁感動之餘，在直播時更表達感謝，對於外界關心市長頭髮變白，陳其邁說，防疫期間是跟病毒賽跑，感謝市民朋友大家配合做好防疫工作，大家都是防疫尖兵。陳其邁也說，醫療量能物資感謝很多善心朋友及市民朋友合作，在防疫過程，看到很多人一起團結合作，他哽咽說：「能夠跟大家一起打拼，很值得！」。

邱俊憲表示，疫情當下，需要大家齊心抗疫，市府第一線人員在這次疫情挑戰中十分辛苦，因此捐贈防護面罩希望能為他們加油打氣，支援防疫。不僅捐贈防疫物資當作引玉之磚，更媒合善心宗教團體捐助1000萬作為防疫專用。

邱俊憲表示，該團體長期低調地將善心付諸於行動，默默提供愛心便當給街友、關懷弱勢民眾，也結合區公所發送救濟物資關懷弱勢家庭並提供急難救助，本次疫情嚴峻，該團體希望協助增加市府的防疫能量，並維持默默付出低調行善的精神，由邱俊憲代表轉贈1000萬元支票，以實際行動支持高市府共同對抗疫情。市民朋友可透過主動捐贈防疫物資或捐款，讓市府團隊更有信心的提供服務。

社會局局長謝琍琍表示，十分感謝議員邱俊憲及善心宗教團體協助，市府持續全力執行各項防疫工作，各界的善心捐贈也提供了前線人員更安心的服務資源，讓一同對抗疫情的力量更加堅固和穩定，更重要的是大家遵守防疫規定齊心投入，必定可以一起渡過這次的疫情難關。

市府幕僚透露，其實這段期間來自社會的捐款一直都有，但今日獲贈的1000萬元金額相當可觀，捐款的宗教團體很低調，不過據側面了解，這筆1000萬元原本是地方人士捐款要蓋廟的經費，但他們認為如今疫情嚴峻，於是決定先捐給市府用來防疫，「市長覺得非常令人敬佩」。