屏東芒果無辜遭染疫謠言退訂 名人發聲力挺搶救農民心血

日前屏東縣出現新冠肺炎Delta變種病毒確診案例後，有網路謠言稱水果也會傳播病毒，引發一波退訂潮，影響果農生計，苦不堪言。各界人士不忍心果農心血白費紛紛下訂支持，鐵肺歌后彭佳慧下訂102箱，屏東媳婦陳仙梅也加入行列，而日本女星田中千繪和大久保麻梨子也在個人社群平台上發文力挺。

儘管農會的芒果已經銷售完畢，在當地仍然有許多小農需要大家的幫忙。（林和生攝）

台北市議員李明賢在個人臉書、LINE群組號召團購，總共下訂350箱。他接受⟪中時新聞網⟫專訪時表示，網路謠言稱芒果上面會沾染Delta病毒，甚至運送的司機也有傳染病毒的風險造成退訂潮，最倒楣的就是果農。更表示傳出不實謠言的行為很可惡，是非常不負責任的行為。

李明賢補充，現在大約還有一個月的採收期，儘管農會的芒果已經銷售完畢，在當地仍然有許多小農需要大家的幫忙，每一期作物都是農民辛辛苦苦栽種出來的，而自己小時候也是農家子弟，期盼大家多多給予鼓勵。更是大力推薦屏東芒果，皮薄吃起來又香甜，廣邀民眾品嘗台灣最美味的水果。

儘管台灣仍在三級警戒之下，民眾無法出遊到屏東體驗採收的樂趣，李明賢歡迎大家多到網路平台上訂購，每下一份訂單，就是幫助農民，幫助台灣一起度過這個疫情，也不讓農民的心血遭到污名化。

(採訪/陳盈臻 剪輯/林映汶)