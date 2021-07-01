共軍直-8L是直-8系列最新改型，機艙較寬廣，可以裝載兩棲作戰用突擊車或輕型火砲。（圖／推特@AhmAdTipu7)

中共慶祝建黨100周年大會7月1日在北京天安門廣場舉行，活動中難得大量展示了平時少見的軍事裝備，除了首次有15架殲-20戰機編隊飛越廣場之外，另有一款首次公開亮相的改良型寬體直升機公開亮相，它是中共最新研製的直-8L軍用直升運輸機，未來亦將登上075兩棲攻擊艦成為兩棲作戰的重要裝備。

據《中國青年報》報導，這次慶祝大會上有直升機護旗梯隊懸掛中共黨旗飛越天安門廣場，該護旗梯隊由1架新研製的直-8L運輸直升機和2架直-10武裝直升機組成。其中由5架直-8L懸掛黨旗及標語，直-10分列兩側護旗。

微信公眾號「政知道」指出，去年9月共軍部隊公眾號「中國兵器試驗」曾發佈陸軍航空兵進行新型運輸直升機試驗的消息，並刊出了相關圖片。大陸知名軍事雜誌《航空知識》雜誌刊文稱，該驗照片首次披露了共軍正在研發新型運輸直升機，其型號為直-8L。

直-8L是直-8家族最新改進型，最大變化是整體變寬了不少，可以直接裝載兩棲部隊使用的山貓突擊車。（圖／航空知識）

報導說，慶祝活動的央視畫面中出現懸掛黨旗的直升機即為直-8L，大陸軍事專家宋忠平表示，根據共軍慣例，能在大型慶祝活動中公開亮相，意味著這款裝備已經正式服役。

共軍的直-8直升機已服役多年，它是上世紀90年代以法國超黃蜂直升機為藍本設計定型，為13噸級多用途運輸直升機。但直-8因機艙空間小，重型武器無法裝載，例如山貓全地形突擊車就無法裝載，只能吊運，不僅效率低，還受氣候影響，安全性也差。

兩棲登陸部隊使用的突擊車以直升機吊運效率低，還受氣候影響，安全性也差。直-8L就能直接裝機艙內，提高運送效率。（圖／中國軍網）

宋忠平表示，之所以要將直-8加寬，就是為了能夠讓其機艙裝得下陸軍航空兵配屬的車輛等裝備。此次最新亮相的直-8L就是直-8家族中的最新改進型，最大變化是整體變寬了不少，因此也被外界稱為「寬體直-8」。直-8L可以從以前的載人擴充為運送裝備，除了車輛之外還能加載火砲。

軍事專家瞿雁冰透露，之前只有進口的俄羅斯米-17、米-171直升機能夠直接裝載山貓突擊車，新的直-8L機艙從1.8米加寬至2.4米左右，足夠裝得下山貓突擊車、猛士越野車等裝備。

報導說，直-8L除了能提升陸航部隊的機動作戰能力外，未來不排除將登上海軍艦艇作為艦載直升機。瞿雁冰分析稱，共軍早已有艦載型直-8上艦服役，直-8L一定也會發展艦載型，組建成艦載航空中隊，將為兩棲登陸作戰提供充足的支援。