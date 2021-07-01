房地合一稅2.0正式上路帶動房屋適用舊制的節稅換手潮，衝淡疫情利空效應，6月買賣移轉棟數衝出一波強勢表現，六都6月買賣移轉棟數達2.5萬棟，月增1.1％、年增約26.6％，帶動6月房市交易量為九年來同期最高，不過疫情重創近期房仲業交易，稅制轉換期過後，交易量高檔並不樂觀。

根據六都地政局1日公布買賣移轉棟數資料，六都中以台南表現最為亮眼，3263棟創下史上最佳6月的紀錄，也是繼2015年12月後，單月第二度站上3000棟大關，月增近三成、年增七成，成長動能居六都之冠。此外，桃園、台中交易量也都優於5月。

房仲業者普遍認為，稅制轉換的節稅考量，使6月移轉登記衝出一波大量。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，房地合一稅新制對於持有房屋二至五年的屋主利得稅率由20％提高至35％，公司法人比照個人課徵差別稅率，稅負將大幅提升，若不以長期置產持有為目的的公私法人，可能就會趕搭輕稅末班車出脫房產。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，6月移轉數據反映部分4、5月疫前的市場交易，以及有些交易希望趕在7月1日前完成移轉以適用舊制稅率，帶動6月買賣移轉棟數維持熱絡水準，不過6月交易量幾乎與5月相當，與房地合一稅1.0上路前，最後一個月移轉梀數暴增一倍來看，此次稅制的市場影響反應相對冷淡許多。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，隨著新制上路後、換手潮退卻，加上5月中旬至7月中旬，全國都被三級警戒籠罩，房市買氣暫歇，7月的買賣移轉棟數將較5、6月明顯收歛。

以上半年來看，六都合計13.4萬棟、年增24.6％，創下八年同期新高，主因在於去年上半年肺炎疫情首度爆發的交易量基期較低，以及今年疫前的房市買氣暢旺，其中，六都中以高雄年增32.2％為六都最高，台中、台南也有約27％的成長幅度。