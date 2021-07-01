大飲（1213）搶食品類股頭香1日召開股東會，除了全員通過「蘋果西打」產品商標與旭順MOU簽定外，董事改選6董與3獨董，下午董事會並選出新任董事長由董事蘇芸樂接任，主要是董事們有共識藉重其經驗，加速佳里打造南部轉運中心業務，以因應未來中元、農曆年大月旺季的出貨配送提升效益。

大飲之前斥資1.6億向關係企業旭順買下的台南佳里土地，董事會有共識加速活化。大飲內部表示，該地將打造成南部轉運中心，屆時將與中壢廠的倉儲空間互補，分攤中南部、甚至東部地區的物流配送，尤其是大月時像是中元、農曆春節旺季時，整體效益再提升。

至於蘋果西打商標MOU案，亦經股東會通過與旭順簽署合作備忘錄，未來蘋果西打商標不變，將繼續以打造國民飲品為己任；大飲自前年歷經停牌、下市危機、食安風暴等爭議，去年下半年營收逐月回復，2020年營收來到4.09億，較前年衰退大幅收歛到5.9%，每股淨損0.48元，今年營收逐月增長，累計1-5月營收1.69億元、年增28.85%，首季營收增逾27%、但EPS為-0.24元，估計全年損益兩平有望。