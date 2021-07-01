昔日香港性感女星麥家琪（麥方喬），當年參選港姐原本是奪冠大熱門，卻因決賽前遭人爆料未成年所拍下的露點裸照，與后冠擦身過，之後她在演藝圈發展順遂，憑著三級片《偷窺無罪》奠定她女神之位，更在2006年嫁給大律師王國豪，過著相夫教子的貴婦生活。她上月在大陸參加商演活動的影片突然在社群網站瘋傳，與廠商互動更被網友形容為是小明星陪老闆的故事，感嘆麥家琪賺錢不易。

現年45歲的麥家琪，近年大多待在大陸，然而她上月初在大陸貴陽參加商演活動的影片就在社群網站瘋傳。影片中她穿著深V紅色長洋裝，大秀保養得宜的好身材，在台上開心與一位「陳總」合唱《月亮代表我的心》兼大跳雙人舞，而男子更是嗨到欲罷不能，還一度牽著麥家琪小手，想把佳人牽下台。

麥家琪參加商演敬業陪廠商炒熱現場氣氛。(取自抖音)

麥家琪的這段「陳總和麥家琪唱得很嗨呀」商演影片被現場觀眾錄影傳上網路，果然引發了網友兩極看法，不少人感嘆藝人賺錢不易，「老闆把KTV都表現出來了」、「明明是調情不是表演」、「麥家琪好明顯怕他」、「為了生活不容易」、「小明星陪老闆的故事」。

廠商緊牽女神小手不捨得放。(取自抖音)

但也有人認為麥家琪與男子互動根本沒什麼好大驚小怪，「還是挺規矩的，只是握了手」、「男的沒有過分行為，那年代的男人都認識麥家琪，跳舞很友好的氛圍」、「只是互動的好，開心，說這麼多陪陪陪」。