花蓮一名醉漢今天上午在吉安鄉衛生所前大喊自己是確診病患，警方將依傳染病防治法函送主管機關裁罰。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

本土疫情稍做趨緩，不過Delta變種病毒來勢洶洶，人心惶惶。花蓮一名男子今天上午在吉安鄉衛生所前大喊自己是確診病患，讓前往看病的民眾與工作人員嚇傻趕緊報案，警方到場發現男子酒後胡言亂語，不過仍將依傳染病防治法函送主管機關裁罰。

警方表示，今天上午獲報指出一名酒醉男子在吉安鄉衛生所內，自稱是自己新冠肺炎確診病患，經員警到了解發現該男有痛風病史，長期在衛生所看診，當時係因酒醉且未攜帶健保卡，無法領藥，才會胡言亂語。

僅管衛生所人員當場告誡男子不得胡言亂語，不過警方仍依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條規定，函送主管機關裁罰。

對此，衛生局長朱家祥表示，該男因酒醉而說出自己確診等話，可依法處以3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。不過他在衛生所前量測體溫皆正常，也沒有入所內，且同仁也都做好防疫措施，請民眾不用擔心。

警方離去後，男子疑似未戴安全帽自行騎乘機車離去，警方表示，將調閱相關路口監視器查看，若此事屬實，也將移送法辦。

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