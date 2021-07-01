世界銀行駐華代表處近日發佈報告稱，中國消費者和企業信心增強，勞動力市場向好，預期今年中國經濟增長將達8.5％。大陸外交部發言人汪文斌今天在例行記者會中回應，世行報告再次體現了國際社會對中國經濟發展的信心，歡迎各方分享中國發展機遇。

汪文斌表示，今年中國經濟繼續呈現穩定恢復態勢，穩中加固、穩中向好，對外開放步伐不斷加快。前5個月中國國內生產總值連續穩步增長，全國實際使用外資金額達4810億元人民幣，同比增長35.4％。全大陸對外非金融類直接投資432.9億美元，比去年同期增長2.6％。進出口總額達到14.76兆元人民幣，規模創歷史新高，有力推動了世界經濟復甦和增長。

汪文斌表示，中國正立足新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局，推動高質量發展，這將為各國合作夥伴提供更多市場機遇、投資機遇和增長機遇。

「中方將秉持開放、合作、團結、共贏的理念，堅定不移全面擴大開放，讓中國市場成為世界的市場、共享的市場、大家的市場。」汪文斌表示，「我們歡迎各方積極融入中國市場，分享中國發展機遇，實現大家共同發展，造福各國人民。」