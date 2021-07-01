防疫暖心食堂兌換券。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

防疫暖心食堂餐券，可到各戶政事務所領取。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

週六，社福中心也可領取防疫暖心食堂餐券。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

自新冠肺炎實施第3級警戒以來，許多人生計受影響而生活無以為繼，花蓮縣府招募「防疫暖心食堂」，已有39家餐飲業加入供餐服務，2日起，弱勢民眾先到各鄉鎮市戶政事務所、社福中心領取餐券，一次可領取兩天六餐的餐券，就可到食堂外帶餐點，協助民眾渡過難關，暖心食堂持續招募中。

花蓮縣政府下午舉行新冠防疫措施線上記者會，縣府徐榛蔚表示，花蓮今天依然維持零確診，目前仍有4人住院治療，其中1人重症。針對75歲以上非原住民以及65歲以上原民長輩，即將於7月3開始接種疫苗，但6月29日上午8點開使預約，不少民眾抱怨電話預約經常滿線難打，徐榛蔚表示抱歉，預約顯示大多集中花蓮市和吉安鄉兩個人口最多的地點，建議民眾也可以跨鄉鎮預約施打，縣府強調，疫苗接種原則是在戶不在籍，只要家住花蓮的長者，都可以預約不限鄉鎮市。

針對已經完成預約的民眾，縣府計劃在今天下午開始發送手機簡訊，通知民眾施打的時間、地點以及其他注意事項，如果到明天下午仍未收到簡訊，民眾可以向預約衛生所來查詢確認。

此外，縣府表示，因疫情下中央政府雖有各項紓困補助措施，但難免掛一漏萬，尤其看到偏鄉弱勢者的難處，縣府啟動「防疫暖心食堂」，召集13鄉鎮愛心商家供應弱勢民眾餐食，已有39家餐飲商家向社會處登記。

縣府社會處長陳加富表示，如果因為疫情導致三餐不繼，或沒有領取各項紓困補助者，2日起，攜帶身分證，周一到周六，每天上午9時到12時、下午1時30分到4時30分，都可以到5處社福中心或13鄉鎮市戶政事務所領取餐券，包含早餐60元、午晚餐各80元，一次可以領2天餐券，然後再到各地暖心食堂店家領取餐食，獲得溫飽，領取時間到7月12日止。

村里鄰長協助領取餐券時，必須攜帶本身以及委託人身分證，證明當事人未領取相關補助即可領取餐券。

陳加富表示，「防疫暖心食堂」持續招募，歡迎小吃店、麵店等餐飲業者加入，提供弱勢民眾外帶餐點服務，參加業者也可向縣府結算餐費，獲得收入。