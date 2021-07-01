國內新冠肺炎疫情趨緩，許多縣市紛紛爭取微解封，想讓民眾恢復正常生活，但高雄市長陳其邁認為，因為雙北還有許多感染源未明，還是有一定風險，再加上Delta病毒的傳染力不容小覷，所以必須再觀察幾天，若在短期7天內要解封，他的建議是最好不要。

陳其邁先前曾提到，若要微解封或是防疫警戒降級，必須要連續6天全國確診個案100人以下，並且把雙北所有的感染源找到，才能有效控制社區傳播風險，這也是降級的觀察指標。然而，全國1日新增47例本土確診個案，也是連續7天全國個案百例以下，達到陳其邁口中的連6天百例以下確診的目標，許多縣市政府紛紛爭取微解封政策。

但陳其邁1日被媒體問到對微解封或降級的看法，陳其邁回應，他先前提到降級的2個條件依舊沒有改變，雖然雙北確診個案數量下降，但還是很多感染源找不到，他先前也建議從群聚感染或機構感染下手，一方面在熱區做普篩，二方面針對群聚感染盡量多找人採檢，若能找到感染源，個案數也明確下降再來談解封。

陳其邁表示，從很多國家的經驗發現，無論在京都、大阪、倫敦、新加坡都相同，一解封沒幾天馬上又封城，所以他認為雙北地區還是有風險，尤其Delta病毒的傳染力，是必須非常小心的地方，所以想再觀察幾天，看病毒的流行狀況再來做綜合判斷，假如短期7天內要解封，他建議最好不要。