台北市參與式預算i-Voting票選開跑，今年共有40件提案，其中北一女學生盼在校內或學校周邊設置「循環餐具回收機」，減少使用一次性餐具，松山區有民眾以「好孕貼」為概念，希望增加受傷、肚子痛等不同身體不適的讓座貼紙，大同區則有人提出雕花溝蓋想法，呈現在地特色。

民眾不懼疫情影響，踴躍向市府提出夢想，今年產出40件提案，北市民政局即日起舉辦i-Voting投票，只要年滿16歲在台北市設籍、居住、就學、就業的民眾都可以參加，參與者還有機會把iPad Pro或價值1萬元的禮券帶回家。

民政局自治行政科長方英祖指出，40件提案內容多元豐富，北一女學生有感於外送訂餐頻繁，每天都製造大量一次性塑膠袋、杯子、餐具和餐盒，學生發現很多餐具甚至都沒有使用就被丟掉，提案希望台北市效法台南市，在校內或學校周邊設置「循環餐具回收機」，享用完外送餐點，餐具僅需用清水稍微沖洗後，投入回收機即可，有人會來拿回餐具清洗再交給餐廳再利用。

松山區有民眾認為捷運只有設置4至6個博愛座，上面的標示僅針對長者、孕婦、行動不便及抱小孩的乘客，提案建議市府推出頭痛、肚子痛、發燒等身體不適貼紙，搭捷運民眾可貼在身上供其他人辨識。

此外，大同區市民覺得水溝蓋的樣式千篇一律，希望在不影響排水的情況下，在水溝蓋上可做一些雕刻變化，融入地方特色。