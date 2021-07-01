衛生局長王文彥斥王男很多行為都不配合，不排除重罰。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

「中壢旅宿王」6天住遍8旅宿，上周六確診後，衛生局匡列其友人，但其中一名王姓友人，拒絕透露住處，通知採檢失約後就失聯，警政和疫調人員苦尋4天，1日凌晨終於尋獲，送桃園醫院採檢，所幸是陰性，但衛生局長王文彥斥王男很多行為都不配合，不排除重罰。

中壢有位50餘歲的超級傳播者（案13091），在短短2周內，分別造成7名家人（包括中壢某食品廠3員工）、1名家人同事及13位朋友群共22人先後確診，其中他的30餘歲男性友人（案14590），19日至24日間足跡遍及8旅店，有商務旅館、汽車旅館、還有電競旅館，不乏一天跑遍中壢和桃園，堪稱「旅宿王」。

王文彥說，「中壢旅宿王」6月26日確診公布後，疫調得知他有很多朋友，其中一位王姓友人，市府27日一直聯繫，但他不透露住哪，透過手機訊號請警方協尋，28日知悉住處，但前往尋人仍撲空，電話回撥通知王男到桃園醫院採檢，原定的時間地點也不見人影。

王文彥說，衛生局跟中壢警方一直鍥而不捨追尋，1日凌晨終於知道王男位置，半夜1點半尋獲後拜託他到桃園醫院採檢，再送回家一人一室居家隔離。王文彥直言，因為王男有很多行為不配合，不但拒絕接受定點居住點，又沒有辦法配合採檢，整個警政系統調查相關事證後會移送衛生局，不排除裁罰。

市長鄭文燦說，有些個案要請警察局協尋，就像辦案一樣，要抽絲剝繭、像剝洋蔥，把每一個交友圈都釐清，不諱言有的人交友圈就是很複雜，要把可能接觸的每個點都找出來，如果一般正常的上班族作息，疫調其實很簡單，交通路線、常去的商店都很容易追出來，但是社會上，也有一些比較複雜的交往圈，也是疫調上困難的地方，確實需要警察來協助，所以警察的團隊也很辛苦。