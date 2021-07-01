楊鎮浯縣長今天陸續視察整備作業，呼籲符合資格的鄉親踴躍接種，進一步提高疫苗覆蓋率，攜手度過這場百年一遇的難關。（李金生攝）

楊鎮浯縣長為第一線的醫護人員和防疫團隊加油打氣，感謝大家為守護金門淨土及鄉親健康的努力。（李金生攝）

楊鎮浯縣長為第一線的醫護人員和防疫團隊加油打氣，感謝大家為守護金門淨土及鄉親健康的努力。（李金生攝）

金門獲中央配發莫德納疫苗5040劑，7／2-7／4在本島4座大型接種站和烈嶼鄉衛生所施打，可接種對象估計1萬4000人。楊鎮浯縣長今天陸續視察整備作業，呼籲符合資格的鄉親踴躍接種，進一步提高疫苗覆蓋率，攜手度過這場百年一遇的難關。

這次的莫德納疫苗接種對象為65歲以上長者（具原住民身分者為55歲至64歲），縣府在大金門本島設置金城、金湖、金沙及金寧4座大型接種站，小金門離島則統一在烈嶼鄉衛生所施打，符合接種對象估約1萬4000人。

楊鎮浯縣長於開打前1天，在縣衛生局長李錫鑫、民政處長蔡西湖的陪同下，陸續訪視4鄉鎮大型接種站的整備作業，也為第一線的醫護人員和防疫團隊加油打氣，感謝大家為守護金門淨土及鄉親健康的努力。

楊鎮浯強調，疫苗接種是最防疫最重要的一環，擴大疫苗接種覆蓋率，可讓鄉親獲得更大的健康保障，預期這次鄉親接種莫德納的意願將會比AZ更加踴躍。

楊鎮浯表示，因這回配發的數量相當有限，符合資格的鄉親如果沒打到，也不用擔心，7月8日後還有第2批莫德納疫苗送達金門，縣府也會持續爭取中央足額配給。

金門縣衛生局也說明，4大型接種站是金城縣立體育館、金寧中小學體育館、金湖體育館和金沙國中體育館，烈嶼則由烈嶼衛生所專責處理。各里鄰長已經事先發放通知單，請鄉親依通知單上的時間攜帶身分證及健保卡、意願接種同意書到達。其中，金湖、金寧、金沙公所有安排專車、專人至定點接送鄉親長輩來回。接種後在現場觀察30分鐘，返家後多喝水，並注意自身健康狀況。