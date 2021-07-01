前鎮漁港為目前國內停泊漁船噸級最大、漁獲量最多之遠洋漁船基地，啟用迄今已超過50年，為使其風華重現，前鎮漁港下水道系統整建統包工程於1日正式開工，希望將前鎮漁港打造成可媲美日本東京豐洲市場的觀光漁港。

高雄市副市長林欽榮1日出席開工祈福儀式，並於現場進行視察，期勉水利局及統包商團隊務必如期如質、攜手完成前鎮漁港汙水管網、雨水箱涵等設施整建，改善港區排水系統與環境衛生及提升水域水質。

前鎮漁港啟用至今已超過50年，為使其風華重現，並成為全台灣最大、最新的觀光漁港，下水道系統整建為其中一項重點工作，目前，港區內尚無汙水下水道系統，廢汙水經由排水系統流入港區，造成衛生環境及水質不佳，且側溝及箱涵年代久遠，港區範圍及周邊常有積淹水情形。

高雄市水利局表示，為改善現況老舊及淤積阻塞造成通水斷面不足，此工程規畫整建側溝1萬5000餘公尺、箱涵2700公尺，並設置兩處滯洪池，概估可滯納1萬8000噸重洪水量，以緩解暴雨時因雨水宣泄不及而積水或淹水的情形。

另為改善港區環境衛生、海域水質，規畫汙水管線推進工程近5500公尺，並於漁港排水口處設置6處截流閘門，每日最大可截流進入海域之汙水量達1萬3880噸，並計畫完成用戶接管600戶，相關重建及功能提升經費14.41億元由中央專案全額補助，並由水利局採統包方式辦理，預計於2022年9月底前完成。

林欽榮期許，未來可順利結合漁業生產、衛生安全及休閒遊憩，將前鎮漁港打造成可媲美日本東京豐洲市場的觀光漁港。