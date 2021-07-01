基隆市好消息不斷，市長林右昌於疫情記者會宣布，今天再次「嘉玲」，並表示在傳統市場推動「雙罩一套」的政策，成為全國防疫指引，是基隆人的光榮，他也呼籲大家繼續努力，希望7月12日解封。

林右昌指出，今天中央流行疫情指揮中心公布全國本土確診個案47例，其中新北市20例、台北市18例，基隆市還是＋0，他說，基隆是北北基桃首都圈的城市裡第一個「嘉玲」的城市，感謝市民的努力，希望大家繼續保持這樣的成果。

他說，基隆6月5日率先要求北台灣最大的崁仔頂魚貨市場「雙罩一套」的防疫措施，6月8日要求生鮮攤商跟進，6月23日宣布全市所有的攤商也要採取「雙罩一套」，如今更成為全國的防疫指引，這是基隆市所有市民大家的光榮。

林右昌表示，基隆市一直非常重視傳統市場的防疫作為，只要市場出現確診者就採取預防性休市，並提升防疫措施，再恢復開市；也提出不試吃、不觸摸、買好盡速回家的「防疫三招」；後來還進一步採取人流管制，並率全國之先利用身分證尾數單雙號進行分流。

此外，基隆市在7月3、4日將為75歲以上的長者來施打莫德納疫苗，7月5、6日則是為72到74歲的長者施打疫苗，林右昌呼籲，符合施打資格長者踴躍出來施打疫苗，希望提高施打率，產生更大範圍的社會保護力。